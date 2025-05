Ser mãe: vozes femininas se encontram para uma conversa sobre maternidade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A designer Mary Arantes convida para um encontro especial nos dias que antecedem o domingo dedicado às mães. Nesta quarta-feira (7/5), a partir das 17h, ela recebe quatros vozes femininas para um bate-papo sobre suas experiências com a maternidade. O evento, aberto ao público, é na Nosotros Galeria, no Mercado Novo, em BH.

São jovens mães empreendedoras que cumprem jornada em mais de uma empresa, dentro de casa e fora dela. Na roda de conversa, Sandra Oliveira Cruz, Susana Bastos, Lu Simão e Izabela Ribas. "Sempre é dia de celebrar o feminino. Elas nos contam como é ser mãe nesse mundo tão moderno e desafiador", diz Mary.



Sandra é mãe de Arthur, que já já completa cinco anos. É fundadora do brechó Belle Époque, que desde 2018 está presente no Mercado Novo, e da marca Salu Couture. Estudou dois períodos de design de moda e fez curso de estética como tecnóloga, o suficiente para aflorar o vanguardismo e a autoralidade que nasceram com ela.



Sandra sempre adorou comprar roupas em brechós e bazares que, para ela, mais que o preço e a qualidade, são peças que contam histórias. Dar continuidade às narrativas por trás de cada item é o que lhe encanta, e assim surgiu a Salu. Mais que o compromisso com a responsabilidade no consumo e a produção slow fashion, a ideia é dar uma nova finalidade para o que estava guardado. A estilista acredita que tudo na vida é digno de uma outra chance, ainda mais na moda, em que tudo acaba voltando.



Mãe de Isabel, de 5 anos, Susana é artista e designer formada pela Escola de Belas Artes da UFMG, e complementou a sua formação no curso de moda da mesma universidade e na Central Saint Martins, em Londres. Atua entre design e arte em vários campos de criação. Na moda, colaborou por nove anos nas coleções e desfiles da marca mineira Coven, entre outras. Desde 2013, coordena com o irmão, o arquiteto Marcelo Alvarenga, a ALVA, escritório de design de mobiliário e objetos.



O olhar sobre o arquitetônico e o artístico, juntos, é o que dá vida a seus projetos. Desse encontro são criadas peças que, além da racionalidade e funcionalidade usuais, exploram o inusitado, as novas funções e uma expressiva materialidade.



Luísa é uma aquarelista e pintora mineira, cujo trabalho de arte passeia, primordialmente, por temas botânicos (fauna e flora) e lúdicos. Os pilares conceituais de suas criações passam pela perspectiva de que o ordinário é extraordinário, ou seja, que o cotidiano é um infindável repertório de experiências que podem construir emoções e memórias.

Para ela, existir é algo fabuloso, e usa a arte para falar sobre isso. Para dizer que, no intervalo entre o que é mais elementar e o que é mais complexo, está a espetacular possibilidade de se emocionar como cada detalhe de cada sublime existência. Lu Simões é mãe de Manuela, de 10 anos, Antônio, de 5, e José, de 3.



Produtora, diretora de arte e DJ, Izabela é mãe de Leon, de seis meses. Com mais de uma década de experiência como DJ, já se apresentou em eventos como Minas Trend, Casa Cor e em lançamentos de marcas como Lorane, ByNV e Tânia Bulhões, sempre com sets com energia e sofisticação. Em outro braço de atuação, cria cenários para fotos de produtos, com trabalhos realizados para nomes como Coffe Mais, Haoma e Bulova. É formada em engenharia civil, com mestrado em transportes pela UFMG, e une precisão técnica e olhar estético em tudo o que cria.



Roda de conversa - Dia das Mães

Na Nosotros Galeria

Mercado Novo, 3º andar, loja 3060, corredor D3

7 de maio, às 17h

Funcionamento:

Segunda e terça, de 11h às 17h

Quarta a sábado, de 10h às 19h

Domingo de 10h às 16h

Contato: 31 99559-9456 (WhatsApp)