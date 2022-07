Por que nenhuma mulher existe sem outra mulher

A autora diz que saber escutar uma pessoa doente exige treinamento e exercício de percepção (foto: Ica/Divulgação)







Na atividade médica, o paciente é quem menos fala. Ao buscar orientação, responde a perguntas objetivas, em um formato técnico e sistemático conduzido pelo profissional de saúde. A cardiologista baiana Ana Marice Ladeia inverteu essa lógica em “Do amor e do amar – Histórias de mulheres reais como você”.

No livro, a autora apresenta o resultado de um profundo exercício de escuta e percepção. Ao longo dos anos, Ana Marice aprendeu que a melhor escuta é a realizada sem julgamentos, pois não existem apenas doenças; o que existe são pessoas doentes em toda a sua complexidade como ser humano.

“Saber escutar uma pessoa doente exige treinamento e exercício de percepção. Assim, na escuta da escritora/pessoa-personagem, eu também precisei ter percepção do sentimento de quem falava para acolher, não julgar e orientar a informação para a melhor construção do meu texto”, afirma.

A obra reúne uma dúzia de contos escritos a partir de depoimentos reais de mulheres ou de descendentes, como filhos e netos. “Não há juízo de valor sobre cada história, há uma escuta cúmplice que fala com leveza, mas dentro de um contexto real, de um relacionamento vivido pelas mulheres que são as protagonistas de suas histórias e das próprias vidas”, comenta Ana.

Mas por que falar do amor e do amar a partir de depoimentos de mulheres reais? “Pensei que seria solidário e empático ouvir a experiência vivida por outra mulher e transformar isso em literatura. Então, lancei minha ideia para mulheres próximas a mim e senti que muitas delas tinham desejo de partilhar suas histórias de vida”, explica.

A escrita aborda temas que podem ser comuns a várias mulheres e cada mulher pode se ver em outra mulher. O livro fala de paixões, de trair e de ser traída, de violência doméstica, da infância roubada, da escolha de ser mãe solteira, aborto, mas de uma forma empática e delicada. Não é um livro panfletário, é um livro de sororidade e de conversa com o universo feminino.





EMOÇÃO Com a devida licença poética, premissa da escrita, ela criou personagens que emocionam e geram fácil identificação com o leitor – mulher ou homem – ao abordar temas atuais e ao mesmo tempo antigos, como “o amor e o amar”. “Nome de rainha”, “Força de furacão”, “Rasgando o véu”, “Ela é carioca e não teme os búzios” intitulam histórias representativas da força e singularidade femininas, sem pretender um gesto panfletário.

Ana esclarece que os critérios para reunir os relatos foram bastante aleatórios. Alguns vieram de forma espontânea por áudio gravado, texto escrito, conversa em um café ou confeitaria. Outros, ela perguntou se a pessoa gostaria de participar do livro com sua história, ou a história da mãe ou da avó.

“Cada conto traz uma história que conversa com o leitor muito mais do que eu escrevi. Conversa com a experiência subjetiva de ser mulher e na identificação com outras mulheres. Para os homens, é uma grande oportunidade de olhar o universo feminino de uma maneira empática, buscando suas referências femininas naqueles personagens tão reais que poderiam ser a mãe, a tia, a esposa de cada um deles.”

Por meio de uma escrita delicada e cativante, Ana Marice incorporou quatro poemas: três de própria autoria e um da também cardiologista e poeta Maria da Conceição Andrade. Ela é uma das 70 mulheres reais, de diferentes idades, profissões e etnias, que emprestaram verdades e belezas únicas para ilustrar a capa do livro e representar este “lugar” onde a imaginação e a realidade se encontram.

“Que esse presente que me dei aos 60 anos seja também um presente para todas as mulheres, pois sabemos que mesmo no século 21 ainda é muito difícil ser mulher e poder demonstrar toda a sua verdade”, declara. A autora acredita que o olhar de uma mulher sobre outra mulher deve sempre trazer cumplicidade, apoio e respeito pelas escolhas de cada uma de nós. “Nenhuma mulher existe sem outra mulher. Afinal, a primeira referência de sentimento que homens e mulheres recebem vem sempre de uma mulher”, finaliza Ana.





* Estagiária sob supervisão da

editora Ellen Cristie

(foto: Ica/Divulgação)

Serviço





Título: Do amor e do amar – Histórias de

mulheres reais como você

Autor: Ana Marice Ladeia

Editora: Scortecci

Páginas: 152

Preço: R$ 44,90

Venda: Amazon e Asabeça