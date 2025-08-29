Morre Íris Lettieri, a voz inesquecível de aeroportos brasileiros

A carioca Íris Lettieri Costa morreu nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro. Sua voz inconfundível marcou gerações de passageiros e tornou-se símbolo do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) e de Cumbica (SP), onde, desde os anos 1970, anunciava com calma e clareza as partidas e chegadas de voos.

Íris ficou conhecida pelo tom acolhedor de suas chamadas, pensado para transmitir tranquilidade em momentos de tensão de passageiros antes das viagens. Sua marca se espalhou também por outros aeroportos brasileiros, incluindo o de Cumbica, em São Paulo.

Trajetória marcante no rádio e na televisão



Nascimento : Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1941;

: Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1941; Início da carreira : rádio, no fim da década de 1950;

: rádio, no fim da década de 1950; Televisão : locutora de telejornais da TV Tupi e apresentadora da TV Manchete;

: locutora de telejornais da TV Tupi e apresentadora da TV Manchete; Programas de destaque: Jornal da Manchete, Manchete Esportiva e Programa de Domingo.





Com a chegada da TV Manchete em 1983, Íris Lettieri integrou o time de apresentadores da emissora fundada por Adolpho Bloch, consolidando-se como uma das vozes mais conhecidas do jornalismo televisivo nacional. Antes, já havia trabalhado na TV Globo.

Ao longo de sua carreira, tornou-se referência não apenas pela técnica, mas pela capacidade de transformar a comunicação em uma experiência de proximidade com o público.

RioGaleão lamenta



Em nota, o RIOgaleão lamentou a morte de Íris Lettieri: “voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Seu trabalho se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim.

Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e admiradores dessa profissional que ajudou a escrever a história da aviação e da comunicação no Rio de Janeiro.”

Então, saiba:



Quem foi Íris Lettieri?

Foi uma locutora carioca, famosa por ser a voz oficial do Aeroporto do Galeão e também por sua atuação na TV Tupi e na TV Manchete.

Em que ano ela começou a carreira?

Íris Lettieri iniciou sua trajetória no rádio no fim da década de 1950.