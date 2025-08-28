Confira line-up do Lollapalooza Brasil 2026
Atrações e valores foram divulgados pela organização do Festival. Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Tyler, The Creator compõe a lista.
compartilheSiga no
O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira (28/8), a line-up oficial do festival, que acontece em março de 2026, nos dias 20, 21 e 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Entre os 71 artistas confirmados, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex foram anunciados como headliners - 38 atrações nacionais compõem a lista, com exemplo dos rappers FBC e Negra Li.
Sabrina Carpenter é autora de sucessos como "Espresso", "Please, Please, Please" e "Manchild". Com 10 anos de carreira e quatro passagens pelo Brasil, suas composições atingiram grandes números nos últimos dois anos. Em 2024, ela venceu o Grammy de Melhor Álbum pop com "Short n' Sweet"
O nome de Tyler, the Creator chama atenção na line-up. Em 2018, "por motivos pessoais" o artista cancelou sua participação no Lollapalooza apenas duas semanas antes do festival. Em outubro do ano passado, ele lançou o álbum "CHROMAKOPIA", que rendeu sucessos como "Like him" e "Sitcky", com participação de GloRilla, Sexyy Red e Lil Wayne.
Chappell Roan, também headliner da próxima edição do festival, é uma revelação da música pop e chega ao Brasil pela primeira vez. Em 2023, ela lançou o álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess", porém, somente em 2024, com o single "Good Luck, Babe!", que suas músicas se tornaram hits, principalmente nas redes sociais e no TikTok. Atualmente, Chappell acumula cerca de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
Segundo a Rolling Stone Brasil, o Lollapalooza Brasil 2025 contou com um público de cerca de 240 mil pessoas e totalizou 36 horas de música.
Os ingressos da categoria Lolla Pass, que da acesso aos três dias de festival, estão à venda por R$ 2.534,40 (inteira), R$ 1.413,92 (entrada social) e R$ 1.267,20 (meia).
A categoria Lolla Comfort, que garante acesso a uma área exclusiva do festival, para os três dias está custando R$ 5.196,00 (inteira), R$ 2.877,80 (entrada social) e R$ 2.598,00 (meia).
Já o Lolla Lounge, camarote VIP do festival, para os três dias custa: R$ 5.254,40 (inteira), R$ 4.132,92 (entrada social) e R$ 3.987,20 (meia).
Confira a line-up completa:
- Sabrina Carpenter
- Tyler, The Creator
- Chappell Roan
- Deftones
- Lorde
- Skrillex
- Doechii
- Turnstile
- Lewis Capaldi
- Cypress Hill
- Peggy Gou
- Kygo
- Interpol
- Addison Rae
- Katseye
- Brutalismus 3000
- Ben Böhmer
- Lola Young
- Edson Gomes
- Marina
- Djo
- FBC
- TV Girl
- Mu540
- Riize
- Men I Trust
- ¥ousuke ¥uk1matsu
- Royel Otis
- Bunt.
- D4vd
- 2hollis
- The Dare
- Viagra Boys
- DJ Diesel
- Horsegiirl
- N.I.N.A
- Foto em Grupo
- Balu Brigada
- The Warning
- Róz
- Hamdi
- Negra Li
- Atkô
- Idlibra
- Mundo Livre S/A
- Agnes Nunes
- Zopelar
- Aline Rocha
- Febre90s
- Scalene
- Oruã
- Varanda
- Alírio
- Papisa
- Terraplana
- Cidade Dormitório
- Nina Maia
- Marcelin O Brabo
- Stefanie
- Worst
- Crizin da Z.O.
- Jadsa
- Papangu
- Blackat
- Bruna Strait
- Analu
- Artur Menezes
- Jonabug
- Entropia
- Hurricanes
- Camila Jun