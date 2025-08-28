Assine
Confira line-up do Lollapalooza Brasil 2026

Atrações e valores foram divulgados pela organização do Festival. Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Tyler, The Creator compõe a lista.

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
28/08/2025 17:59 - atualizado em 28/08/2025 18:39

Sabrina Carpenter se consolidou como uma das maiores artistas pop da atualidade. crédito: Reprodução/Redes sociais

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira (28/8), a line-up oficial do festival, que acontece em março de 2026, nos dias 20, 21 e 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. 

Entre os 71 artistas confirmados, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex foram anunciados como headliners - 38 atrações nacionais compõem a lista, com exemplo dos rappers FBC e Negra Li. 

Sabrina Carpenter é autora de sucessos como "Espresso", "Please, Please, Please" e "Manchild". Com 10 anos de carreira e quatro passagens pelo Brasil, suas composições atingiram grandes números nos últimos dois anos. Em 2024, ela venceu o Grammy de Melhor Álbum pop com "Short n' Sweet"

O nome de Tyler, the Creator chama atenção na line-up. Em 2018, "por motivos pessoais" o artista cancelou sua participação no Lollapalooza apenas duas semanas antes do festival. Em outubro do ano passado, ele lançou o álbum "CHROMAKOPIA", que rendeu sucessos como "Like him" e "Sitcky", com participação de GloRilla, Sexyy Red e Lil Wayne. 

Chappell Roan, também headliner da próxima edição do festival, é uma revelação da música pop e chega ao Brasil pela primeira vez. Em 2023, ela lançou o álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess", porém, somente em 2024, com o single "Good Luck, Babe!", que suas músicas se tornaram hits, principalmente nas redes sociais e no TikTok. Atualmente, Chappell acumula cerca de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. 

Segundo a Rolling Stone Brasil, o Lollapalooza Brasil 2025 contou com um público de cerca de 240 mil pessoas e totalizou 36 horas de música. 

Os ingressos da categoria Lolla Pass, que da acesso aos três dias de festival, estão à venda por R$ 2.534,40 (inteira), R$ 1.413,92 (entrada social) e R$ 1.267,20 (meia).

A categoria Lolla Comfort, que garante acesso a uma área exclusiva do festival, para os três dias está custando R$ 5.196,00 (inteira), R$ 2.877,80 (entrada social) e R$ 2.598,00 (meia). 

Já o Lolla Lounge, camarote VIP do festival, para os três dias custa: R$ 5.254,40 (inteira), R$ 4.132,92 (entrada social) e R$ 3.987,20 (meia). 

Confira a line-up completa:

  • Sabrina Carpenter
  • Tyler, The Creator
  • Chappell Roan
  • Deftones
  • Lorde
  • Skrillex
  • Doechii
  • Turnstile
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Peggy Gou
  • Kygo
  • Interpol
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Brutalismus 3000
  • Ben Böhmer
  • Lola Young
  • Edson Gomes
  • Marina
  • Djo
  • FBC
  • TV Girl
  • Mu540
  • Riize
  • Men I Trust
  • ¥ousuke ¥uk1matsu
  • Royel Otis
  • Bunt.
  • D4vd
  • 2hollis
  • The Dare
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel
  • Horsegiirl
  • N.I.N.A
  • Foto em Grupo
  • Balu Brigada
  • The Warning
  • Róz
  • Hamdi
  • Negra Li
  • Atkô
  • Idlibra
  • Mundo Livre S/A
  • Agnes Nunes
  • Zopelar
  • Aline Rocha
  • Febre90s
  • Scalene
  • Oruã
  • Varanda
  • Alírio
  • Papisa
  • Terraplana
  • Cidade Dormitório
  • Nina Maia
  • Marcelin O Brabo
  • Stefanie
  • Worst
  • Crizin da Z.O.
  • Jadsa
  • Papangu
  • Blackat
  • Bruna Strait
  • Analu
  • Artur Menezes
  • Jonabug
  • Entropia
  • Hurricanes
  • Camila Jun

