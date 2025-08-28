Assine
Faustão recebe alta após maratona de transplantes

Apresentador deixou hospital nesta quarta (28) depois de enfrentar uma série de cirurgias complexas em menos de um ano

28/08/2025 12:50

Apesar dos transplantes, Faustão ainda precisa realizar sessões de hemodiálise regularmente. Ele enfrenta problemas de saúde há anos, incluindo diabetes e cardiopatia.
Internado desde maio, Faustão passou por duas cirurgias neste mês e agora seguirá sob cuidados em casa crédito: Reprodução/TV Band

Faustão, que realizou transplantes de fígado e rim, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (28). O apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. 

Segundo o boletim médico, Faustão "se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados". 

O apresentador foi internado em 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse. Neste mês, realizou dois transplantes - de fígado, no dia 7, e um retransplante de rim, em 8 de agosto. 

Agora, Faustão seguirá, em casa, com uso de medicamentos imunossupressores - para diminuir a chance de rejeição dos órgãos transplantados - e acompanhamento médico regular. 

Como anda a saúde de Faustão? 

O artista enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

