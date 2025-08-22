'Ele quer viver', diz Luciana Cardoso sobre recuperação de Faustão

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, falou sobre a recuperação do apresentador durante a primeira edição da Festa do João, evento promovido pelo filho primogênito dela com o comunicador, nessa quinta-feira (21/8), no Morumbi, em São Paulo.

Faustão, 75, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, após ter passado por dois transplantes – de fígado e de rim –, sendo o último um retransplante realizado no dia 7 de agosto. Segundo Luciana, o quadro do apresentador evolui positivamente.

"A parte médica está supercerta. O primeiro transplante de rim deu certo. Esse também deu certo desde o início. Agora é a reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", declarou em entrevista à Quem.

A empresária também comentou sobre a previsão de alta: "Acho que, em duas semanas, se não tiver nenhuma intercorrência". Luciana ressaltou a força do apresentador durante o processo. "É um dia de cada vez. Esse é o maior ensinamento desse processo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença", disse.



O último boletim médico sobre Faustão foi divulgado em 18 de agosto, informando que ele havia deixado a UTI no dia 13 do mesmo mês e seguia em acompanhamento clínico. Luciana Cardoso e Fausto Silva estão casados desde 2002 e são pais de João e Rodrigo.

O apresentador enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo. No início de 2025, foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.