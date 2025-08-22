Escritor Jeferson Tenório, de ‘O avesso da pele’, tem conta excluída pelo Instagram
Jeferson Tenório disse que achou ter sido hackeado, mas depois soube que se tratava de um banimento, sem maiores explicações
O escritor Jeferson Tenório, autor de “O avesso da pele” e vencedor do Prêmio Jabuti, teve sua conta no Instagram excluída pela plataforma e diz não ter recebido explicações da Meta sobre a medida. Tenório tinha 80 mil seguidores na rede social, que ele usa para trabalhar, divulgar agendas e interagir com leitores. A defesa dele deve ir à Justiça para responsabilizar a empresa.
Segundo o escritor, a conta foi desativada há semanas. Em um primeiro momento, ele achou que seu perfil tivesse sido hackeado, mas depois soube que se tratava mesmo de um banimento.
“Depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob a alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma. Criei um perfil novo para continuar dialogando com os meus leitores e também pra tentar entender o que havia acontecido”, disse Jeferson Tenório em um vídeo publicado em sua nova conta, veiculado junto de uma nota de seus advogados.
Ainda conforme o escritor, ele ainda não recebeu explicações. A defesa de Tenório disse que a exclusão da conta dele veio “após uma sequência de ataques, ameaças e episódios de censura que o autor vem sofrendo desde 2021, muitos deles propagados justamente pelas redes sociais da própria Meta”.
“Diante desse cenário, vamos adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa, uma vez que a exclusão arbitrária reduz drasticamente o alcance do trabalho de Tenório, prejudicando sua atuação como escritor, educador e figura pública. Trata-se de uma grave violação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação”.