Escritor Jeferson Tenório, de ‘O avesso da pele’, tem conta excluída pelo Instagram

O escritor Jeferson Tenório, autor de “O avesso da pele” e vencedor do Prêmio Jabuti, teve sua conta no Instagram excluída pela plataforma e diz não ter recebido explicações da Meta sobre a medida. Tenório tinha 80 mil seguidores na rede social, que ele usa para trabalhar, divulgar agendas e interagir com leitores. A defesa dele deve ir à Justiça para responsabilizar a empresa.

Segundo o escritor, a conta foi desativada há semanas. Em um primeiro momento, ele achou que seu perfil tivesse sido hackeado, mas depois soube que se tratava mesmo de um banimento.

“Depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob a alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma. Criei um perfil novo para continuar dialogando com os meus leitores e também pra tentar entender o que havia acontecido”, disse Jeferson Tenório em um vídeo publicado em sua nova conta, veiculado junto de uma nota de seus advogados.

Ainda conforme o escritor, ele ainda não recebeu explicações. A defesa de Tenório disse que a exclusão da conta dele veio “após uma sequência de ataques, ameaças e episódios de censura que o autor vem sofrendo desde 2021, muitos deles propagados justamente pelas redes sociais da própria Meta”.

“Diante desse cenário, vamos adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa, uma vez que a exclusão arbitrária reduz drasticamente o alcance do trabalho de Tenório, prejudicando sua atuação como escritor, educador e figura pública. Trata-se de uma grave violação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação”.