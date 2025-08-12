Assine
Filho se revolta com declaração sobre risco de morte de Faustão e chama médico de ‘idiota’

FL
Flipar
    No dia 6 de agosto, ele teve que se submeter a um transplante de fígado, e no dia 7, a um retransplante renal. Ambos os procedimentos foram planejados há um ano e realizados após a confirmação de compatibilidade com órgãos de um único doador. Foto: Reprodução/X/Ministério da Saúde
    Os transplantes foram realizados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a saúde delicada, Faustão já havia passado por um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024. Foto: Reprodução/Instagram
    O médico Elisiário Júnior declarou que Fausto tinha baixa chance de sobrevivência, já que a sepse deixe o corpo muito debilitado para reagir aos novos órgãos. Ele disse que o apresentador poderia morrer em pouco tempo. Foto: Reprodução/TV Record
    "Foram quatro transplantes em dois anos e ele está com processo infeccioso. Isso [a necessidade de novos transplantes] é o que nós denominamos de falência múltipla de órgãos", disse o médico ao podcast Ielcast. Foto: Reprodução
    Em razão da cirurgia, o filho de Fausto, João Silva, cancelou uma festa que reuniria diversas celebridades como Neymar e Ana Maria Braga. Mas rebateu a declaração do médico e rejeitou a ideia de que o apresentador corre risco de vida. Foto: Reprodução/Instagram
    João disse que o pai está bem e acrescentou: “Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum". Foto: Reprodução Instagram
    No domingo 10/8, Dia dos Pais, João postou foto de quando era criança, no colo de Faustão, e escreveu: "Feliz Dia dos Pais para o meu herói". Foto: Rweprodução Instagram @joaosilva
    Apesar dos transplantes, Faustão ainda precisa realizar sessões de hemodiálise regularmente. Ele enfrenta problemas de saúde há anos, incluindo diabetes e cardiopatia. Foto: Reprodução/TV Band
    Considerado um dos grandes Ã­cones da TV brasileira, FaustÃ£o comandou seu programa nas tardes de domingo da Globo por 32 anos. Relembre sua trajetÃ³ria! Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Band
    Fausto Silva nasceu em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, em 2 de maio de 1950. Foto: Reprodução/TV Globo
    Ele iniciou sua carreira no rádio ainda jovem, passando por emissoras de Campinas e de São Paulo, nas quais se destacou pelo estilo irreverente e pela habilidade em improvisar. Foto: Reprodução/Redes Sociais
    A transição para a televisão aconteceu em 1984, quando estreou o programa "Perdidos na Noite", na TV Gazeta. Foto: Reprodução/TV Band
    A atração, que depois foi exibida na RecordTV e na TV Band, se tornou um grande sucesso e foi a porta de entrada para a Rede Globo. Foto: Reprodução/TV Band
    Em 1989, Faustão foi contratado para comandar o "Domingão do Faustão", programa que marcaria sua carreira para sempre. Foto: Reprodução/TV Globo
    O programa, exibido por mais de três décadas, tornou-se um marco da TV brasileira, reunindo entrevistas, musicais, competições, quadros de humor, concursos de dança e apresentações de talentos de diferentes áreas. Foto: Divulgação/TV Globo
    Faustão se tornou conhecido por seus bordões famosos, como “Ô loco, meu!” e “Quem sabe faz ao vivo!”, além de sua postura direta e informal, responsável por momentos icônicos no ar. Foto: Reprodução/Rede Globo
    Além disso, também ficou conhecido como um grande incentivador do humor e da música, revelando talentos e abrindo espaço para artistas consagrados e novos. Foto: Reprodução/TV Band
    Em um dos momentos mais emblemáticos da TV brasileira, em 2003 Faustão e Gugu Liberato — que na época rivalizava em audiência no mesmo horário — dividiram tela ao vivo para uma ação comercial. Foto: Reprodução/YouTube
    ApÃ³s deixar a Globo em 2021, FaustÃ£o assinou contrato com a Band, onde apresentou o programa diÃ¡rio "FaustÃ£o na Band" entre janeiro de 2022 e maio de 2023. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Band TV
    Apesar do investimento e da presença de seu filho João Guilherme como coapresentador, a atração não alcançou os mesmos índices de audiência de sua fase na Globo, e o programa acabou cancelado. Foto: Divulgação/TV Band
    Na vida pessoal, Faustão foi casado por dez anos com a artista plástica Magda Colares, com quem teve uma filha. Desde 2002, é casado com a jornalista Luciana Cardoso, com quem teve mais dois filhos. Foto: Reprodução/Instagram
