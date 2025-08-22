Após rumores sobre cancelamento, 'Doctor Who' vai continuar

A BBC confirmou que a série "Doctor Who", exibida desde 1963, vai continuar. "A Tardis (máquina do tempo e nave espacial da produção) não vai a lugar algum", afirmou a executiva da emissora Kate Phillips.

Fãs começaram a especular sobre o futuro da série devido à saída de Ncuti Gatwa, que interpretou o personagem-título de 2023 a 2025, após apenas duas temporadas. "Doctor Who" também sofria de queda de audiência.

"Para os fãs de 'Doctor Who', fiquem tranquilos: 'Doctor Who' não vai a lugar nenhum", disse ela. "A Disney tem sido uma ótima parceria e continua com 'A Guerra Entre a Terra e o Mar' (produção derivada da série) no próximo ano. Mas seguindo em frente, com ou sem a Disney, 'Doctor Who' ainda estará na BBC... A Tardis não vai a lugar nenhum, disse Phillips durante uma entrevista no festival Edinburgh TV, na Escócia.

A Disney+, plataforma de streaming da Disney, havia produzido as últimas duas edições da série. Segundo a BBC, "Doctor Who" continuará, independente do financiamento da empresa.

A série, uma das mais tradicionais e célebres do Reino Unido, teve uma queda de audiência nos últimos anos. Segundo o portal especializado Deadline, "Doctor Who" teve 500 mil espectadores a menos do que em 2024. A 13º temporada, que tinha Jodie Whittaker no papel do Doutor, teve 1,3 milhão de espectadores a mais.