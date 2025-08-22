Assine
overlay
Início Cultura
Série de TV

Após rumores sobre cancelamento, 'Doctor Who' vai continuar

Apesar de ser uma das séries mais tradicionais do Reino Unido, nos últimos anos vem enfrentado uma queda de audiência.

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
22/08/2025 16:14

compartilhe

Siga no
x
Ator Ncuti Gatwa estrelou duas temporadas de "Doctor Who".
Ator Ncuti Gatwa estrelou duas temporadas de "Doctor Who". crédito: Reprodução/Disney+

A BBC confirmou que a série "Doctor Who", exibida desde 1963, vai continuar. "A Tardis (máquina do tempo e nave espacial da produção) não vai a lugar algum", afirmou a executiva da emissora Kate Phillips.

Fãs começaram a especular sobre o futuro da série devido à saída de Ncuti Gatwa, que interpretou o personagem-título de 2023 a 2025, após apenas duas temporadas. "Doctor Who" também sofria de queda de audiência.

 

Leia Mais

"Para os fãs de 'Doctor Who', fiquem tranquilos: 'Doctor Who' não vai a lugar nenhum", disse ela. "A Disney tem sido uma ótima parceria e continua com 'A Guerra Entre a Terra e o Mar' (produção derivada da série) no próximo ano. Mas seguindo em frente, com ou sem a Disney, 'Doctor Who' ainda estará na BBC... A Tardis não vai a lugar nenhum, disse Phillips durante uma entrevista no festival Edinburgh TV, na Escócia.

A Disney+, plataforma de streaming da Disney, havia produzido as últimas duas edições da série. Segundo a BBC, "Doctor Who" continuará, independente do financiamento da empresa.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A série, uma das mais tradicionais e célebres do Reino Unido, teve uma queda de audiência nos últimos anos. Segundo o portal especializado Deadline, "Doctor Who" teve 500 mil espectadores a menos do que em 2024. A 13º temporada, que tinha Jodie Whittaker no papel do Doutor, teve 1,3 milhão de espectadores a mais.

Tópicos relacionados:

bbc cult doctor-who tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay