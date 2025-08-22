Wagner Moura é apontado como candidato ao Oscar por revista dos EUA
Ator brasileiro premiado em Cannes é cotado pela Variety por seu papel em 'O agente secreto', do diretor Kléber Mendonça Filho
O nome de Wagner Moura, 49, foi incluído na lista de previsão da Variety como um dos possíveis indicados ao Oscar 2026.
A revista norte-americana publicou sua lista de apostas atualizada nesta quinta-feira (21), com o brasileiro entre os cinco cotados para uma vaga na disputa. O nome de Wagner Moura é cotado para concorrer por seu papel em "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho.
Quem pode disputar o Oscar com Wagner Moura?
A publicação cita, além de Wagner, outros 4 nomes. O ator disputaria com Dwayne Johnson por "The Smashing Machine", Jesse Plemons por "Bugonia", Timothée Chalamet por "Marty Supreme" e Oscar Isaac por "Frankstein".
Wagner Moura começou a aparecer em listas de possíveis indicados após vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes.
Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas se vê envolvido em um cenário de tensão e mistério. O elenco ainda inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco e Hermila Guedes.
No Brasil, o filme chega oficialmente aos cinemas em 6 de novembro, com sessões antecipadas em setembro e outubro.