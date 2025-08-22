Sandra Pêra grava Gonzaguinha, com produção de Amora Pêra, filha dos dois
Disco 'Queria apenas que você soubesse' chega às plataformas com 12 faixas e participações especiais de Simone, Chico Chico e das Frenéticas Dhu e Regina
compartilheSiga no
Depois de lançar, em 2021, o álbum “Sandra Pêra em Belchior” (Biscoito Fino), a cantora, compositora e atriz carioca manda para as plataformas digitais, nesta sexta-feira (22/8), o disco “Queria apenas que você soubesse”. Com 12 canções de Gonzaguinha, morto em 1991, vítima de um acidente de carro, o novo trabalho traz as participações de Simone, Chico Chico, Dhu Moraes, Regina Chaves e Amora Pêra, filha de um relacionamento de Sandra com o próprio Gonzaguinha.
Leia Mais
O álbum é dedicado ao cantor e compositor carioca, que completaria 80 anos no próximo dia 22 de setembro. Sandra conta que, desde que gravou Belchior, várias pessoas lhe perguntavam por que não gravava Gonzaguinha.
“Sempre respondia dizendo que não era o caso. Como ele é o pai da minha filha Amora, confesso que nem sei o que achava. Quando fazia a turnê do disco do Belchior, eu e Flávia Souza Lima, minha produtora, pensávamos em fazer um show menor, mais reduzido, talvez de piano e voz.”
“Pensamos em várias músicas, até que ela sugeriu Gonzaguinha, porém, como show”, lembra Sandra. “Aquilo ficou na minha cabeça e comentamos com a Kati (de Almeida Braga), dona da Biscoito Fino, que me perguntou se não queria fazer um álbum com músicas do Gonzaga. Pensei: não dá para não fazer, pois há muita gente sugerindo. Não queria cantar sucessos como ‘Explode coração‘ e ‘O que é o que é?’, mas o outro lado. Queria também trabalhar com minha filha Amora, que já está comigo desde o disco do Belchior.”
Sandra lembra que o produtor do álbum foi Zé Milton e que Amora acompanhou todo o trabalho de gravação.
“Os dois davam palpites um para o outro e na hora de cantar foi ela quem me dirigiu. Então, a convidei para fazer a mesma coisa. Aí começamos a pensar em alguém para ajudar na produção, pois queria um som diferente. Queria o cuidado de estar cantando Gonzaga, mas não fazendo a mesma coisa. Então, liguei para Marisa Monte, que me disse: ‘Pra que você está procurando gente se já tem a Amora? Pra que chamar alguém se vocês já sabem o que querem?’. Liguei para Amora e falei:’Vai ser você, minha filha.”
“Aí, ela falou da amiga cantora e compositora Paula Leal, que cantava com ela na banda Chicas”, lembra Sandra. “Conheço Paula desde que era pequena, uma vez que as duas são amigas de infância. A princípio, fiquei com medo de o projeto ficar caseiro, depois pensei que não. Foi a melhor coisa que fiz. Eu dizia o que não queria, ela me sugeria, trouxe coisas que eu não havia pensado e também fiz coisas que queria fazer. Foi bacana o trabalho a três. A produção é das duas, comigo ali junto”, explica Sandra.
Frenéticas
A cantora diz que elas escolheram 15 músicas para entrar no disco. “Mas chegamos à conclusão de que era muito e, então, começamos o processo para ver o que entraria e escolhemos 11. Havia algumas coisas que eu tinha certeza de que queria gravar, como ‘A felicidade bate à sua porta’, o primeiro hit das Frenéticas. Chamei a Regina e a Dhu, que cantavam comigo no grupo. Elas são minhas amigas desde que Nelson Motta me convidou para ser garçonete no Dancing Days. Queria gravar ‘Eu apenas queria que você soubesse’, que Gonzaga botou no meu ouvido quando estava entrando na sala de parto para ter Amora.”
“Estávamos eu, minha mãe e minha irmã Marília Pêra. Enquanto ia para a sala de parto, ele colocou um gravador de fita cassete no meu ouvido, tocando uma linda música”, conta Sandra.
“Achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Disse: quero gravar esta música e ter a Amora comigo. Pensando em quem mais seria, ficamos naquela música ‘Maravida’, quando pensamos no Chico Chico para cantá-la, mesmo porque eu queria ter uma linguagem nova dentro dessa história toda. Amora mandou duas músicas para ele, que escolheu ‘Maravida’. Ele chegou na gravação muito bonitinho, igual a Cássia Eller – aliás, eles são muito parecidos. Aí ficou ‘Maravida’ e ele cantou lindamente.”
Sandra também quis gravar “Ponto de interrogação”, a primeira música que lhe chamou a atenção para Gonzagaguinha.
“Eu o conhecia desde As Frenéticas, quando a gente gravou ‘A felicidade bate à sua porta'. Depois, ele veio até minha casa e trouxe ‘Feijão maravilha’. Aí nos aproximamos muito, o suficiente para termos uma filha. A gente só namorou, não chegamos a nos casar. Um fato interessante aconteceu quando voltamos de BH, logo após o acidente no qual ele morreu. Alguém deixou na casa de minha irmã Marília uma fita cassete. Quando fui ouvir, era entrevista de Gonzaga. Confesso que não sei quem foi a pessoa que deixou a fita, que acabei dando para a Amora.”
Amora, a filha da paixão
A cantora diz que é uma entrevista subjetiva, pois Gonzaguinha não falava da carreira, mas da vida.
“Na hora em que perguntam da paixão, ele falou umas coisas lindas: ‘Eu, por exemplo, tenho uma filha da paixão, que é a Amora Pêra’. Colocamos essa fala na introdução da música ‘Eu apenas queria que você soubesse’. Ficou lindo.”
“Queria gravar também ‘Com a perna no mundo’, pois tinha uma coisa que Amora dizia e eu achava bonito nessa letra, quando ele cantava ‘Ô Dina, o menino desceu o São Carlos’”, ressalta Sandra.
“Dina era a madrinha que o criou. Ao contrário de ‘Eu apenas queria que você soubesse’, que ele botou só no meu ouvido, Marília Gabriela estava gravando um disco e lhe pediu música. Ele falou para mim: ‘A Marília me pediu uma canção e estou mandando para ela uma que fiz para você, ‘Ser, fazer e acontecer’, que Amora transformou em um tango.”
Sandra lembra que Amora lhe trouxe ‘Borboleta prateada’ porque se lembrava de quando o pai estava compondo a música em BH e mostrou para ela.
“Tem ‘Coração’, tem ‘Feliz’, cada letra maravilhosa. Como sou amiga da Simone, liguei para ela e perguntei se queria cantar comigo uma das 11 músicas escolhidas. Porém, ela escolheu ‘Recado’, que, aliás, não estava entre as escolhidas. Acabei gravando 12 músicas.”
A cantora gravou o clipe com Amora da canção "Eu apenas queria que você soubesse", que está no YouTube. Ela avisa que o álbum sairá no formato CD.
“Agora estamos focados no lançamento do disco, em fazer outros clipes e na turnê. Este é um trabalho muito afetivo meu, da Amora e da Paula, que está em nossa família desde os 14 anos. Estou louca para botar esse disco na roda e partir logo para a estrada. Não é só um disco, pois ele tem uma importância pessoal, além dos 80 anos do Gonzaga.”
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
FAIXA A FAIXA
- “COM A PERNA NO MUNDO”
- “A FELICIDADE BATE À SUA PORTA” – Participação de Regina Chaves e Dhu Moraes
- “SER, FAZER E ACONTECER”
- “MARAVIDA” – Participação de Chico Chico
- “PONTO DE INTERROGAÇÃO”
- “RECADO” – Participação de Simone
- “FELIZ”
- “MORRO DE SAUDADE”
- “OCÊ I EU”
- “BORBOLETA PRATEADA”
- “CORAÇÃO”
- “TRECHO ENTREVISTA RÁDIO ALVORADA”/”EU APENAS QUERIA QUE VOCÊ SOUBESSE” – Participação de Gonzaguinha e Amora Pêra
“EU APENAS QUERIA QUE VOCÊ SOUBESSE”
• Disco de Sandra Pêra
• Biscoito Fino
• 12 faixas
• Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (22/8)