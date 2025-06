Musical dedicado a Gonzaguinha está de volta a BH nesta sexta (6/6)

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Há mais de 15 anos rodando o Brasil, o espetáculo “Gonzaguinha: O eterno aprendiz” volta a Belo Horizonte nesta sexta-feira (6/6), às 21h, no Cine Theatro Brasil.

O ator e cantor Rogério Silvestre, acompanhado por banda, alterna a representação de passagens da vida do homenageado com a execução de músicas compostas por ele.

Criado para exaltar o legado de Luiz Gonzaga Júnior (1945-1991), astro da MPB que morou em BH, o espetáculo tem como berço Itajubá, no Sul de Minas, e nasceu de forma despretensiosa em 2009. Foi concebido para celebrar os 40 anos da Faculdade de Medicina da cidade. O elenco reunia artistas amadores locais e teve uma baixa antes da estreia. O protagonista recebeu proposta de emprego em Belo Horizonte e abandonou a montagem.

Radicado no Rio de Janeiro, Silvestre estava em Itajubá para visitar os pais e foi convidado a assumir o papel. “Eu era produtor e ator profissional, topei encarar o desafio. O espetáculo foi muito bem recebido. Seriam três apresentações para marcar os 40 anos da faculdade e acabaram sendo 25”, diz.

Diante do sucesso, ele considerou levar a montagem adiante. Silvestre explica que foi um processo lento, concretizado apenas em 2014. Como o elenco era amador, as pessoas tinham outras ocupações e não cogitavam viver de teatro.

“Falei com o diretor da faculdade que eu queria dar uma cara profissional ao espetáculo. Fui atrás do maestro Rafael Toledo e montamos a banda para viajar. Infelizmente, ele faleceu durante a pandemia”, relata.

“O eterno aprendiz” viajou para Salvador, São Luís, Fortaleza, Curitiba e São Paulo, além de Belo Horizonte, por onde passou algumas vezes. Rogério Silvestre diz que o musical adquiriu novo fôlego a partir do momento em que aterrissou no Rio de Janeiro, cidade natal do homenageado, onde encerraria a circulação nacional.

“Manter musical sem patrocínio é muito difícil. A gente finalizaria o ciclo com a última apresentação no Rio, na Sala Baden Powell. Mas foi um sucesso estrondoso, o público pediu mais e migramos para o Teatro João Caetano, onde emendamos 18 sessões com ingressos esgotados. Virou um fenômeno, ficamos quatro meses em cartaz”, ressalta o cantor e ator.

Convidados

A força do espetáculo está na emotividade, acredita. “A montagem é simples, sou eu dando vida a Gonzaguinha com o acompanhamento da banda. Tem muita força e muita emoção, o que é característica da própria obra de Gonzaguinha”, aponta.

O musical já contou com as participações especiais de Wagner Tiso, Robertinho Silva e do guitarrista Fredera, que chegou a acompanhar Gonzaguinha.

Silvestre destaca que a apresentação no Cine Theatro Brasil é especial, porque celebra os 80 anos de nascimento do homenageado. Isso justifica as participações especiais do tecladista Paulo Cascardo e dos cantores Moisés Navarro e Sanducka, que se somam à banda com cinco integrantes.

“GONZAGUINHA – O ETERNO APRENDIZ”

Musical com Rogério Silvestre e banda. Nesta sexta-feira (6/6), às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Inteira: R$ 180 (plateia 1A), R$ 160 (plateia 1B, R$ 140 (plateia 2A), R$ 120 (plateia 2B) e R$ 100 (plateia 2C). Meia-entrada na forma da lei. Ingressos disponíveis na plataforma Eventim.

