Banda The Fevers promete domingueira animada no BeFly Minascentro

Chega a BH a turnê dos 60 anos da banda carioca The Fevers, que apresenta domingo (8/6), no BeFly Minascentro, o show “Jovens tardes – A festa da Jovem Guarda”. O horário, às 18h, combina bem com o clima vespertino das matinês sessentistas.

O repertório está repleto de clássicos que são cantados até hoje, como “Vem me ajudar”, “Mar de rosas”, “Cândida” e “Hey girl”. A atual formação da banda reúne Luiz Claudio Elbert (voz), Liebert Ferreira (baixo), Rama (guitarra), Otávio Henrique (bateria) e Cláudio Mendes (teclados).

O vocalista Luiz Claudio Elbert afirma que a set list é composta, em sua maioria, por sucessos da banda. “Não há como a gente mudar, pois o público exige os nossos hit”, comenta. Porém, ele avisa que o grupo acrescentou novidades a seu cancioneiro.

“A gente lançou uma série de LPs chamada 'Década explosiva', que trazia músicas internacionais e nacionais. Faremos um set lembrando algumas delas.”

A set list nacional terá apenas músicas dos Fevers, mas a internacional contará com “Rock and roll lullaby”, sucesso do americano B. J. Thomas, “Skyline pigeon”, hit do britânico Elton John, e “Have you ever see the rain?”, clássico da banda californiana Creedence Clearwater Revival.

O show vai contar com participação especial do cantor César Lemos, que fez parte da banda entre 1988 e 1991. “O repertório é pra cima, uma festa para levantar a plateia, com todos cantando e dançando juntos”, avisa o vocalista.

Luiz Claudio Elbert entrou para a banda em 1969, quatro anos depois da estreia da formação original. Na época, o cantor principal era Almir Bezerra, que deixou o grupo para seguir carreira solo, sucedido por Michael Sullivan e César Lemos. Elbert assumiu os vocais definitivamente em 2002.

Ele não se apresentou com a banda no programa “Jovem Guarda”, sucesso estrondoso de 1965 a 1968 na TV Record. Aquele fenômeno da cultura jovem brasileira era comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

“Entrei para o grupo em 1969, quando terminou o 'Jovem Guarda'. Infelizmente, não pude participar do programa”, lamenta.

The Fenders

Elbert acredita que The Fevers seja a banda mais longeva ainda em atividade no Brasil. “Na verdade, o grupo foi criado em 1964, mas naquela época se apresentava o nome The Fenders. Então, marcamos como início da nossa história o ano de 1965, quando começou o programa 'Jovem Guarda'. Como os meninos gostavam muito de 'Fever', sucesso de Elvis Presley, acharam melhor trocar para The Fevers”, diz.

Ao comentar os 60 anos de estrada, ele rememora vários momentos especiais. “Naquele sucesso de Roberto Carlos, 'Eu te darei o céu', ele estava acompanhado pelos Fevers. Aliás, durante o 'Jovem Guarda', a maioria dos artistas queria o acompanhamento da nossa banda. Jorge Benjor, mesmo sendo de uma praia diferente, adorava os Fevers, assim como a Wanderléa e a Martinha”, conta.

“Fizemos apresentações memoráveis, como aquela no Rio de Janeiro, em 1981, na Quinta da Boa Vista, onde tivemos a presença de 100 mil pessoas. O show contou com a participação do Roupa Nova, que estava começando sua carreira”, diz.

“Em 1983, no início do BRock, fizemos outro no Maracanãzinho, que lotou”, prossegue. “Contamos com Paralamas do Sucesso, Erva Doce, 14 Bis, Blitz e Tim Maia, entre outras estrelas. Naquele ano, recebemos o disco de ouro pelo LP que trazia o tema da novela 'Elas por elas', da Globo.”

Depois de Belo Horizonte, o grupo segue para São Paulo, Espírito Santo e volta para São Paulo, onde se apresenta no Teatro Bradesco, na capital. Em novembro, The Fevers vai se apresentar pela quarta vez no Canadá.

“JOVENS TARDES – A FESTA DA JOVEM GUARDA”

Show da banda The Fevers. Domingo (8/6), às 18h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Inteira: R$ 320 (setor 1), R$ 300 (setor 2), R$ 260 (setor 3), R$ 240 (setores 4 e 5) e R$ 200 (setor superior). Meia-entrada na forma da lei. Ingressos à venda na plataforma Sympla.

