Feira de Quadrinhos movimenta a Praça da Liberdade em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Oitenta artistas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro participam da sétima edição da CDQ CON: Feira de Quadrinhos. Desta sexta (6/6) a domingo (8/6), a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, e seu anexo, na Rua da Bahia, vão receber uma programação intensa de oficinas, debates, lançamentos, sessões de filmes e exposições.



É a maior edição do evento, que está comemorando os 70 anos da Biblioteca e os 25 da Casa dos Quadrinhos, onde a feira começou. É quadrinho, mas também ilustração e animação. Tanto que o homenageado dessa edição é Marcelo Xavier.



Artista plástico, ilustrador e escritor, Xavier é autor de mais de 20 livros. Entre eles, “Truques coloridos”, “O dia a dia de Dadá”, “Tem de tudo nesta rua” e “Se criança governasse o mundo”. Já recebeu três prêmios Jabuti; dois APCA, concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte; e cinco da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.



Há 15 anos, convive com a esclerose lateral amiotrófica (ELA), que o imobilizou. Já abordou o assunto no livro “A estranha”, lançado 10 anos atrás. Sua presença é esperada hoje. Sua filha, Luiza Xavier, vai promover também nesta sexta uma oficina de modelagem em massinha, ensinando para o público a técnica criada pelo pai.



“Com os aniversários da biblioteca e da Casa dos Quadrinhos, achamos que o Marcelo se encaixa no perfil do evento, que promove a união da literatura com os quadrinhos”, comenta o roteirista, ilustrador e quadrinista Cristiano Seixas, idealizador do evento.



“Nosso foco não é trazer cara famoso, mas quem está produzindo. Tanto que o principal da CDQ CON são os lançamentos de artistas gráficos, quadrinistas e ilustradores”, diz Seixas, acrescentando que o número de inscritos dessa edição foi quase três vezes o dos 80 que foram selecionados.



Corredor dos artistas

Os autores e ilustradores ficarão no chamado Corredor dos Artistas. Estão confirmadas as presenças de artistas da Mauricio de Sousa Produções: Carol Rossetti, autora de “Magali receita” e criadora de “Vento Norte”, e Rebeca Prado, roteirista regular da Turma da Mônica e criadora de “Navio dragão”.



Essa edição ainda tem outro motivo de celebração. No início de 2025, foi oficializada a entrada da Casa dos Quadrinhos, localizada em um casarão tombado da Avenida João Pinheiro, no Circuito Liberdade. “Isso é muito importante para a gente, pois deixamos de ser uma escola que vende curso e passamos a ser um equipamento cultural, com uma abordagem diferente”, diz Seixas.



A CDQ CON nasceu na própria Casa dos Quadrinhos. A primeira edição foi realizada em 2017, com o nome de Mini Feira HQ BH. “Já na segunda edição, começamos a usar uma parte da rua. Na pandemia, fizemos uma versão on-line que teve muito resultado, pois havia uma demanda reprimida. No retorno (pós-crise sanitária), vimos que o formato que fazíamos não dava mais. Fizemos a quinta edição inaugurando o anexo da biblioteca e, no ano passado, eles reinauguraram a área geek com a gente”, conta Seixas.



Ele chama a atenção para áreas correlatas. “Diferentemente do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ-BH), que é o maior do Brasil dedicado só aos quadrinhos, a gente consegue ir para outras áreas. Hoje, um artista pode trabalhar com desenho animado, design para game, livros. A ideia é mostrar o que os artistas de Minas produzem além dos quadrinhos”, diz.



Uma mostra disso está nas ruas de Belo Horizonte. Até domingo, sempre às 19h, o Espaço do Conhecimento UFMG está exibindo curtas de animação cuja curadoria foi feita pela Casa dos Quadrinhos em parceria com a universidade.



. Programação

. Hoje (6/6)

14h: Oficina “Enfrentando monstros”, com Pati Garcia



16h: Oficina “Modelagem em massinha, método Marcelo Xavier”, com Luiza Xavier e exibição de jogos digitais e mercado



18h: Curtas de animação



19h: Debate “A importância da publicação na formação de artistas”, com Nami Vianna e Erick Azevedo

. Sábado (7/6)

14h: Debate jogos de tabuleiros e o universo geek, com Rebeca Prado, Renato Oliveira e Luish Coelho, e oficina “Do Rascunho ao Zine”, com Sunça



16h: Debate “Adaptações em quadrinhos”, com Clara Pernambuco e Piero Bagnariol



18h: Debate “Quadrinhos autorais e independentes mineiros”, com Igor Frederico, Isadora Pereira, Noah Eterovik e Marilia de Aguiar



20h: Debate “Quando eu cheguei era tudo mato - Criação da Casa dos Quadrinhos”, com Doroti Seixas, Cristiano Seixas e Cotrim

. Domingo (8/6)

14h: Abraço do Tamanduá. Rodada de negócios e pitch de quadrinhos ao vivo com artistas selecionados e oficina de mangá com Valdo



16h: Debate “Quadrinhos e a cidade: Narrativas urbanas”, com Laura Jardim, Felipe Abasse e Erick Azevedo



18h: Debate “Distribuição de quadrinhos no Brasil - Desafios e alternativas”, com Alexandre Machado e Carol Rossetti



CDQ COM: FEIRA DE QUADRINHOS

Desta sexta (6/6) a domingo (8/6), na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários) e no Anexo da Biblioteca (Rua da Bahia, 1.889). Hoje, das 14h às 21h; amanhã, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h. Entrada franca.