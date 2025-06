'O agente secreto' ganha data de estreia nos cinemas

Depois da temporada de sucesso no Festival de Cannes no mês passado, "O agente secreto" chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

O longa de Kleber Mendonça Filho saiu da Croisette com a Palma de Ouro de Melhor Ator (Wagner Moura) e Direção, além de vencer dois prêmios paralelos no festival – Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França.

"O som ao redor" (2012), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem aborda a vida em uma rua de classe-média na zona sul do Recife após a chegada de uma milícia. Disponível na Netflix. Vitrine Filmes/Divulgação "Aquarius" (2016) é estrelado por Sonia Braga, no papel de uma mulher que resiste à especulação imobiliária no Recife, recusando-se a vender sua casa para uma empreiteira. O longa está disponível na Netflix. Victor Juca/Divulgação Em 2019 o diretor pernambucano lançou "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles. O filme recebeu o Prêmio do Júri em Cannes e foi um sucesso de público e crítica no Brasil. Está disponível no Globoplay. Reprodução/Divulgação O diretor voltou a Cannes com "Retratos fantasmas" (2023), documentário que recupera a história das salas de cinema de rua do Recife. A produção está disponível na Netflix. Cinemascopio/Divulgação Ainda inédito no Brasil, "O agente secreto" (2025) competiu pela Palma de Ouro em Cannes e recebeu os prêmios de melhor direção e ator (Wagner Moura) do júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche Victor Jucá/Divulgação Voltar Próximo

Ambientado no Recife, em 1977, “O agente secreto” acompanha a trajetória de um especialista em tecnologia (interpretado por Wagner Moura), que retorna à cidade natal e se vê enredado em uma complexa trama de espionagem e vigilância durante os anos de chumbo da ditadura militar. A história, que mescla suspense político e drama, conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes no elenco.

O destaque alcançado pelo longa de Kleber Mendonça Filho em Cannes representa não apenas o reconhecimento da qualidade artística do filme, mas também uma celebração da capacidade do cinema brasileiro de dialogar com questões políticas e sociais de maneira inovadora e impactante. Essa força narrativa se reflete na atual safra do cinema nacional, com obras como “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, e “O último azul”, de Gabriel Mascaro, que conquistou o Urso de Prata (Grande Prêmio do Júri) no Festival de Berlim deste ano.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho Voltar Próximo

O longa brasileiro também concorria à Palma de Ouro de Melhor Filme, mas o prêmio máximo do festival foi para o iraniano Jafar Panahi, por “Un simple accident”.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia