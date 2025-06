José Loreto interpretará Chorão em cinebiografia do cantor

O ator José Loreto, de 41 anos, interpretará o cantor Chorão (1970-2013) nos cinemas.

Ele foi escalado para dar vida ao roqueiro do Charlie Brown Jr. na adaptação cinematográfica do livro "Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão", escrito por Graziela Gonçalves, viúva do músico.





Pelas redes sociais, mas sem dar spoilers, o ator compartilhou imagens andando de skate caracterizado com roupas que lembram as usadas pelo cantor. A informação foi confirmada pelo agente de Loreto.

A direção será de Hugo Prata e Felipe Novaes, os mesmos do documentário "Chorão: Marginal Alado" (2019).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A história, que deverá começar a ser gravada em breve, vai girar em torno do relacionamento dele com Graziela. O livro lançado em 2018 vendeu mais de 140 mil cópias.