Virada Cultural: Marcelo Veronez aposta tudo no 'Chique Guaicurus'

Se há alguém com expertise em Virada Cultural é o ator e cantor Marcelo Veronez. Das 10 edições do evento, ele só não participou de uma, em 2024. “Então fui saber como é ser público”, conta ele. Ano passado, às 22h30, já estava em casa. “Não dei conta, resolvi que ano que vem (2025) queria cantar de novo”, revela.

E cá está ele de volta, outra vez como uma das atrações do Palco Guaicurus. Veronez e Seu Conjunto se apresentam neste sábado (23/8), a partir das 20h.

Cenário mais diverso do evento – e dos mais divertidos, diga-se de passagem –, a Guaicurus também vai receber, entre a noite de amanhã e o fim da tarde de domingo, atrações conhecidas do carnaval, como o bloco Swing Safado (de pagode, axé e funk) e a banda Truck do Desejo, voltada para lésbicas, bissexuais e trans.

Gaymada

Abrindo o domingo, a partir das 9h, a companhia de teatro Toda Deseo realiza mais uma vez a Gaymada, atração que se popularizou justamente na Virada e jamais falta no evento. É aberta à participação do público, sem preconceito e sem medo de levar bolada.

“Gosto do Palco Guaicurus porque ele tem público mais atento, que ocupa a rua inteira. Tenho a impressão de que é um público mais leve. Muita gente que anda pelo Centro não vai naquela região. Então, a pessoa que se propõe a ir à Virada na Guaicurus vai com sentimento mais aberto e livre. Adoro estar dentro desse escopo”, continua Veronez. Pelas contas dele, foram seis shows naquele palco.

Desta vez, ele faz apresentação com uma carga de ineditismo. O projeto Veronez e Seu Conjunto nasceu em 2011, para se dançar a dois. Boleros, guarânias, mambos, ritmos latinos basicamente, como faziam as orquestras mais populares nos anos 1940 e 1950.

A ideia foi mantida na gaveta até 2024, quando o cantor foi convidado a reavivá-la em temporada de shows voltados para a terceira idade. Na rua, o projeto permanece inédito, conta Veronez, que estará no palco com sete músicos: Fernando Feijão (bateria), Analu Braga (percussão), Rodrigo Zolet (piano), Chico Bueno (contrabaixo), Luiz Camporez (vilão e guitarra), Vagner Vieira (trompete) e Jhê (voz).

“Com essa miniorquestra, vou apresentar coisas antigas (o standard ‘Quizás, quizás, quizás’) até outras mais contemporâneas (a romântica ‘Corazón partío’)”, adianta, prometendo um passeio pela Cuba do Buena Vista Social Club até a Cabo Verde da cantora Cesária Évora.

“Tem músicas muito populares, como ‘Vá com Deus’, que conhecemos com a Roberta Miranda”, acrescenta.

Figurino especial

O repertório e a formação exigem figurino à altura. Até então, Veronez costumava se apresentar com um terno branco de linho. “Mas agora vou vestir um terno rosa-choque sem camisa por baixo, cheio de colares. Um chique Guaicurus”, conta ele, conhecido por desconstruir (com humor e elegância) o romantismo de Roberto Carlos no show “Não sou nenhum Roberto”.

Com as músicas na ponta de língua, Veronez planeja a continuidade do show. Quem sabe temporada em alguma casa de BH?

“Estou começando a negociar”, diz ele, que está preparando nova peça para estrear no fim deste ano ou no começo de 2026.

PALCO GUAICURUS

SÁBADO (23/8)

18h – Kiki Favela Bal by Kiki House of Dubeco

20h – Marcelo Veronez e seu Conjunto

21h50 – Bloco Swing Safado

23h30 – Cabaré Bella à La Carte: “Um karaokê dragshow”



DOMINGO (24/8)

0h50 – Banda Truck do Desejo

2h10 – Cliver Honorato canta Caetano

3h30 – Usoul: “Aberto pra balanço”

4h50 – Kayajhama 25 anos: “A vida em um sentido”

9h – Toda Deseo: Gaymada

11h30 – Cavalo Marinho de Beagá

12h50 – Banda Raízes e Antenas e Grupo Manifesto Gueto

14h10 – Banda Seu Silva e o Cordel na Estrada

15h10 – Bloco Tapa de Mina

16h10 – Ferve! O baile

Programação completa da Virada 2025 disponível em https://portalbelohorizonte.com.br/virada