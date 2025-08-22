Virada Cultural: Festival Fragaí destaca novos talentos de BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



A gíria mineira “fraga”, usada entre jovens para perguntar se alguém entende ou está por dentro de algo, dá nome ao mini festival Fragaí, que integra a programação do Palco Chico Nunes BH + Feliz na 10ª Virada Cultural de Belo Horizonte.



O palco montado no Parque Municipal, ao lado do Teatro Francisco Nunes, recebe oito atrações da cena autoral mineira em quatro horas de programação. A ideia do festival é apresentar ao público da Virada artistas novos, mas que já desenvolvem um trabalho maduro. Todos os nomes selecionados pela curadoria são de Belo Horizonte, com exceção de Luanda, que é de Salvador, mas reside na capital mineira.



As apresentações começam às 21h de sábado, com Clara Bicho e Gabriel Campos, irmãos gêmeos que mantêm carreiras solo e se juntam para o show "Irmãos Bicho”. “Nós misturamos o indie pop e o rock alternativo, que são os principais estilos de música que fazemos, à MPB, através de arranjos mais acústicos, que misturam instrumentos como a guitarra à percussão”, explica Clara.



No estilo Billie Eilish e Finneas, os dois aprenderam a gravar e produzir em casa. Clara conta que sempre foram parceiros na arte. Ela fez a capa da primeira música de Gabriel, “Cassiano”, lançada em 2021. No mês que vem, os irmãos iniciam a gravação do primeiro disco em dupla.



“Eu e Gabriel sempre nos apoiamos em tudo e na música não é diferente. Ele começou a gravar as músicas dele antes de mim e, depois, me ajudou a gravar e produzir as minhas duas primeiras, ‘Tarde’ e ‘Luzes da Cidade’”, conta Clara.

Formato livre para shows



A curadoria é de Octavio Cardozo, ex-curador do projeto Tranquilo, que já empresariou artistas como Graveola e Augusta Barna. “Eu queria fazer um palco em que a gente pudesse trazer alguns artistas que já estão tendo algum destaque para poderem se apresentar na Virada pela primeira vez. Pensei em trazer uma programação diversa em ritmos, pessoas, corpos e ideias”, afirma o curador, que também é artista e já se apresentou na Virada em 2015 e 2021.



O formato é livre, alguns artistas se apresentam apenas com voz e violão, enquanto outros trazem banda. “Para quem está começando uma carreira agora em Belo Horizonte, é difícil. Tem pouquíssimos espaços hoje para mostrar música”, afirma Cardozo.



“Ter a oportunidade de tocar em um evento desse tamanho é muito importante para nós que estamos no início da carreira. A gente sabe que muitas pessoas procuram por músicas e artistas novos para escutar e, pelo nosso tipo de música ser mais 'nichado', nem sempre elas nos encontram facilmente. O fato de a gente dividir a noite com vários amigos de Belo Horizonte também nos anima muito”, comenta Gabriel Campos.



Outro nome da programação é Dani Moreira, que já se apresentou na Virada em 2023, ao lado da banda liderada por ele, a Chico e o Mar. Agora, Dani estreia carreira solo. “Depois de sete anos de colaboração com a Chico, estou explorando novas sonoridades, com o violão como elemento central, assim como no início da minha carreira. Estrear este novo capítulo nesse palco é um privilégio enorme”, diz. Ele prevê lançar duas músicas ainda neste ano. Já a banda Chico e o Mar segue ativa e deve lançar um EP em breve.

Quem se apresenta



Além dos irmãos Bicho e Dani Moreira, também se apresentam no Fragaí Dereco, que acaba de lançar o single “As coisas são como podem ser; Luanda, Gustavo Vaz, Júlia Deodora, os primos Caio Tavares e Rodrigo Leão, do Duo Nó, Fernando Motta e Rafa Bicalho.



No sábado, o Palco Chico Nunes recebe ainda os shows de Loubback e Ângelo Andrade. Já no domingo, das 8h às 19h, o espaço será ocupado pelo Festejo do Tambor, com a participação de mais de 10 guardas de diferentes cidades mineiras.



Além dos dois palcos principais, o Parque Municipal também abrigará diversas atividades. No domingo, a Praça Ficus, próxima à portaria da Rua da Bahia, sedia, das 8h às 12h, uma oficina de maquiagem de efeitos especiais para o cinema. A partir das 9h, o percurso entre os dois palcos recebe duas feiras, uma com artesanato indígena e outra de economia solidária.



FESTIVAL FRAGAÍ

• 21h - Clara Bicho e Gabriel Campos



• 21h35 - Dani Moreira



• 22h10 - Luanda



• 22h45 - Dereco



• 23h20 - Gustavo Vaz



• 23h55 - Julia Deodora



• 0h30 - Nó



• 1h05 - Fernando Motta



• 1h40 - Rafa Bicalho