‘Uma mulher sem filtro’ faz graça com protagonista super-sincera

“Eu tô cansada de me desdobrar pra fazer gente idiota feliz.” Leva um doce quem nunca, mas nunca mesmo, teve um pensamento desse tipo. Pois Bia, a personagem central de “Uma mulher sem filtro”, filme que chega nesta quinta-feira (21/8) aos cinemas, é PHD em aguentar a bobice alheia.



O chefe é machista; o marido, um folgado, e o enteado, insuportável. E não só os homens que a cercam, como também as mulheres testam a paciência. A irmã é uma carente infantilizada; a melhor amiga, autocentrada. Até a vizinha não deixa Bia em paz. Pois, um dia, ela diz CHEGA da melhor maneira possível.

Adaptação brasileira



Lançada em 2016 no Chile, a comédia “Sin filtro”, de Nicolás López, é um fenômeno. “Uma mulher sem filtro”, a versão brasileira é, pelas contas do diretor Arthur Fontes, a sétima adaptação dessa história. “Só que o original é de 10 anos atrás. Então é evidente que traz uma mão pesada para tratar assuntos que hoje seriam cancelados”, diz ele.



Além de atualizar a história, Fontes queria também fazer uma comédia sob a ótica feminista. Tati Bernardi assina o roteiro de uma produção que é recheada de mulheres não somente na frente, mas também atrás das câmeras. O filme marca a estreia de Fabiula Nascimento como protagonista. Ao seu lado estão Camila Queiroz e Júlia Rabello.



“O texto da Tati foi importantíssimo porque ela tem muita facilidade para fazer diálogos. E a gente bateu muito na questão dos personagens, de não vilanizar demais os homens. Fizemos tudo com leveza para não alienar o público. A ideia é que o público ria e depois pense um pouco sobre isso: ‘Eu realmente conheço gente assim’”, acrescenta Fontes.







Na história, Bia (Fabiula) é a editora de uma revista feminina que está passando por maus bocados. O marido, Antônio (Emílio Dantas), é um artista plástico em crise criativa. Ele não só não trabalha, como é ela quem paga as contas – que andam atrasadas. Até a internet está com problemas, e o marido é incapaz de fazer contato com a empresa prestadora do serviço.

Sessão com a Deusa Xana



Ela sai de casa atrasadíssima para uma reunião. Tem um embate no trânsito com outra mulher e quando, finalmente, chega à redação, é avisada de que vai contar com uma nova chefe. Que não é uma jornalista, mas uma influencer, Paloma (Camila Queiroz), com milhões de seguidores. Em dado momento, seguindo a sugestão da própria Paloma, ela vai ter uma sessão com a Deusa Xana (Polly Marinho). Bia sai transformada, e perde toda trava na língua – fala com todos aquilo que há anos está entalado na garganta.



“Acho que todo mundo, não só as mulheres, tem esses pensamentos intrusivos, pensa ‘hoje vai ser meu dia de fúria, não vou me segurar’. Não digo que seja uma vingança. Acho que é mais um ‘peraí, mundo’, que no filme acontece por causa da Deusa Xana. Mas poderia ser um porre, um aviso, algo que faz com que a pessoa se mexa”, comenta Fabiula.



A atriz comenta que as filmagens (que foram a jato, duraram 19 dias) foram envoltas em muita colaboração. “O [diretor] Arthur [Fonte] foi muito generoso, e todos os homens que estavam lá também, porque falávamos de muita coisa sobre o feminino. O filme, em nenhum momento, fala que ela está maluca ou louca. Não tem, porque não é assim [na vida real]. Essa força [feminina] dentro do set ficou impressa no filme.”



A colaboração foi tão intensa que Fontes conta que, a dois dias do término das filmagens, Fabiula sugeriu um novo final para a história. “Foi um susto, mas eu ouvi, pensei e falei: ‘Você tem toda razão’. Liguei para a Tati e ela falou que era muito melhor do que o que tinha escrito. Então o final da história é da Fabiula”, conta o diretor.



Pela primeira vez, a atriz está vivendo com o marido, Emílio Dantas, um casal no cinema. O ator foi um dos últimos nomes escalados. “A gente tem as nossas peculiaridades, os nossos códigos, então acho que isso ajudou para dar credibilidade [aos personagens]. Mas a gente nunca entrou para fazer comédia. Já sabíamos que a comédia estava bem defendida pelas circunstâncias. Tirando a presença da Deusa Xana e o atentado contra um gato, todo o resto está pautado por coisas que já escutamos por aí”, afirma o ator.

Onde ver?



“UMA MULHER SEM FILTRO”

