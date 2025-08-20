Noel Gallagher, do Oasis, fala pela primeira vez sobre turnê de reunião

Noel Gallagher falou pela primeira vez sobre a turnê de reunião de Oasis, banda de Britpop que fundou com o irmão, Liam Gallagher. Apesar do histórico de rivalidade entre os dois, Noel elogiou-o e afirmou que está orgulhoso dele.

Durante participação no programa esportivo TalkSport, o artista falou sobre como foi se apresentar com o Oasis pela primeira vez em 16 anos. "Estou completamente impressionado, todos estão", afirmou o músico.

"É difícil colocar em palavras, na verdade. Cada noite é a primeira noite do público, entende o que quero dizer? Então cada noite tem aquele mesmo tipo de energia. Mas tem sido realmente incrível. Normalmente não me faltam palavras, mas não consigo realmente articular no momento, para ser honesto", disse Gallagher.

A separação da banda foi anunciada em 2008, um dia após o festival de música Rock en Seine, em Paris. Noel alegou, à época, que não conseguia trabalhar com o irmão.

Na entrevista ao TalkSport, Noel elogiou o irmão. "Liam está arrasando, e estou orgulhoso dele", afirmou. "Eu não conseguiria fazer a coisa do estádio como ele faz, não está na minha natureza. Mas tenho que dizer, cara, eu olho ao redor e penso, 'Bom para você, amigo.' Ele tem sido incrível."

A turnê, com shows marcados no Reino Unido, Irlanda, América do Norte, Austrália e outras regiões, tem todos os ingressos esgotados. No Brasil, Oasis vai se apresentar em 22 e 23 de novembro no Estádio Morumbis, em São Paulo.

Noel Gallagher disse, ainda, que "subestimou grosseiramente" a quantidade de pessoas que iriam ver a banda tocar. "Já toquei em estádios antes e tudo mais, mas, não me importo em dizer que minhas pernas viraram gelatina depois de mais ou menos a metade da segunda música," afirmou.

Quando questionado se a turnê seria estendida, Gallagher voltou para o assunto original do programa: "Certo, vamos falar sobre futebol". Confira a entrevista completa no YouTube: