Orquestra Sinfônica Art Music se apresenta nesta quarta (20/8), na Savassi

A Orquestra Sinfônica Art Music, sob a regência do maestro Eliseu Barros, faz concerto em homenagem aos bons tempos da Savassi nesta quarta-feira (20/8), às 19h15, no quarteirão fechado da Rua Antônio de Albuquerque, entre Rua Alagoas e Avenida Getúlio Vargas.

O Cine Pathé, hoje transformado em estacionamento, e a antiga padaria que deu nome ao bairro, que já não existe mais, estão entre as fontes de inspiração do evento “Memórias da Savassi”.

O repertório traz a “Nona” de Beethoven, “La traviata” e “Quatro estações”, com solos do acordeonista Lucas Viotti e causos contados por Waleska Falci.