Duo Paira lança o segundo EP, lotado de referências

Novo trabalho de André Pádua e Clara Borges tem Clube da Esquina, drum and bass, pegada experimental e letra inspirada em filme da Malásia

Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
20/08/2025 04:00

Músicos André Pádua e Clara Borges estão em um jardim
André Pádua e Clara Borges, integrantes do duo Paira, lançam EP com cinco faixas autorais. O trabalho dos dois repercutiu no exterior, com ouvintes até no Japão crédito: André Iosolini/divulgação

Uma explosão de referências dá forma ao duo mineiro Paira, que acaba de lançar o segundo EP. Formado por Clara Borges e André Pádua, o projeto vai do drum and bass ao Clube da Esquina, criando canções em que tudo acontece ao mesmo tempo – cada elemento, de alguma forma, se encaixa ali com precisão.

No palco, os dois soltam um beat, empunham as guitarras (a de Clara, mais suave; a de André, mais pesada) e dividem os vocais. O resultado é hipnotizante.

A música sempre fez parte da vida de ambos, que começaram a ter aulas de instrumentos ainda crianças. André é filho de músicos e professores; Clara, sobrinha de um professor de violão clássico. Antes de se encontrarem, ele já experimentava misturar gêneros, enquanto ela vinha de trajetória mais voltada para o rock.

A aproximação ocorreu quando Clara foi a um show de André. “Ele me perguntou com o que estava trabalhando e eu disse: ‘Não sei se faço algo mais eletrônico, emo, alternativo... Ou se misturo tudo isso’”, conta Clara. “Na hora, meu olho brilhou. Era o encontro de ideias que eu procurava”, completa ele.

Japão

O “EP 02” chega depois de um ano do lançamento da dupla, que conquistou público no Brasil e no exterior, com ouvintes até no Japão.

O trabalho deles foi apresentado pelos singles “Confissão”, com letra sobre recomeços, acompanhada de videoclipe filmado em 16mm na Vila de Paranapiacaba, em São Paulo, e “Sua casa”, com letra inspirada no filme “O buraco”, do malaio Tsai Ming-Liang.

“Achamos que essas duas faixas teriam maior apelo junto ao público”, comenta André Pádua. “Este EP é um pouco mais experimental do que o primeiro. ‘Confissão’ puxa para algo mais fluido, tipo ‘Como um rio’, que foi nossa música mais tocada. ‘Sua casa’ tem pegada mais indie pop. Acreditamos que elas representam bem o restante do EP”, afirma.

As cinco faixas têm letras de Vinicius Cabral, integrante da banda Godofredo.

O duo sugere melodias e ideias de tema, ele escreve os versos. “O Vinicius entende muito bem o que queremos dizer. É uma colaboração, porque nós também damos muito pitaco nas letras que ele cria”, comenta Clara.

Funk de Brasília

Entre as influências da dupla mineira estão o americano Alex G, a banda Porches e Rensg, produtor de funk do Distrito Federal, que inspirou as flautas do EP. A produção das faixas é assinada por Roberto Kramer.

“No processo de produção, a gente literalmente coloca todas as nossas ideias sobre a mesa e tenta montar um quebra-cabeça”, explica Clara. André, que também é DJ, mantém canal no YouTube, onde faz discotecagem de músicas de videogames dos anos 1990 e 2000.

“EP 02”

• Duo Paira
• Balaclava Records
• Cinco faixas
• Disponível nas plataformas digitais

