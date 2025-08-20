Duo Paira lança o segundo EP, lotado de referências

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Uma explosão de referências dá forma ao duo mineiro Paira, que acaba de lançar o segundo EP. Formado por Clara Borges e André Pádua, o projeto vai do drum and bass ao Clube da Esquina, criando canções em que tudo acontece ao mesmo tempo – cada elemento, de alguma forma, se encaixa ali com precisão.

No palco, os dois soltam um beat, empunham as guitarras (a de Clara, mais suave; a de André, mais pesada) e dividem os vocais. O resultado é hipnotizante.

A música sempre fez parte da vida de ambos, que começaram a ter aulas de instrumentos ainda crianças. André é filho de músicos e professores; Clara, sobrinha de um professor de violão clássico. Antes de se encontrarem, ele já experimentava misturar gêneros, enquanto ela vinha de trajetória mais voltada para o rock.

A aproximação ocorreu quando Clara foi a um show de André. “Ele me perguntou com o que estava trabalhando e eu disse: ‘Não sei se faço algo mais eletrônico, emo, alternativo... Ou se misturo tudo isso’”, conta Clara. “Na hora, meu olho brilhou. Era o encontro de ideias que eu procurava”, completa ele.

Japão

O “EP 02” chega depois de um ano do lançamento da dupla, que conquistou público no Brasil e no exterior, com ouvintes até no Japão.

O trabalho deles foi apresentado pelos singles “Confissão”, com letra sobre recomeços, acompanhada de videoclipe filmado em 16mm na Vila de Paranapiacaba, em São Paulo, e “Sua casa”, com letra inspirada no filme “O buraco”, do malaio Tsai Ming-Liang.

“Achamos que essas duas faixas teriam maior apelo junto ao público”, comenta André Pádua. “Este EP é um pouco mais experimental do que o primeiro. ‘Confissão’ puxa para algo mais fluido, tipo ‘Como um rio’, que foi nossa música mais tocada. ‘Sua casa’ tem pegada mais indie pop. Acreditamos que elas representam bem o restante do EP”, afirma.

As cinco faixas têm letras de Vinicius Cabral, integrante da banda Godofredo.

O duo sugere melodias e ideias de tema, ele escreve os versos. “O Vinicius entende muito bem o que queremos dizer. É uma colaboração, porque nós também damos muito pitaco nas letras que ele cria”, comenta Clara.

Funk de Brasília

Entre as influências da dupla mineira estão o americano Alex G, a banda Porches e Rensg, produtor de funk do Distrito Federal, que inspirou as flautas do EP. A produção das faixas é assinada por Roberto Kramer.

“No processo de produção, a gente literalmente coloca todas as nossas ideias sobre a mesa e tenta montar um quebra-cabeça”, explica Clara. André, que também é DJ, mantém canal no YouTube, onde faz discotecagem de músicas de videogames dos anos 1990 e 2000.

“EP 02”

• Duo Paira

• Balaclava Records

• Cinco faixas

• Disponível nas plataformas digitais