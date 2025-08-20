Assine
MÚSICA

Fã do Pink Floyd usa 10 mil tijolos para erguer museu dedicado à banda

O Memorial Pink Floyd Fans, inaugurado em junho, em Ouro Preto, tem acervo de raridades e oferece ‘experiência sensorial’ aos visitantes

Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
20/08/2025 04:00

Vista da sala do  Memorial Pink Floyd Fans, com diversos itens que remetem a discos históricos da banda
O Memorial Pink Floyd Fans fica no Morro da Queimada e foi construído, aos poucos, com 10 mil tijolos, pelo mestre de obras José Francisco, pai do autor da iniciativa crédito: LEANDRO COURI/EM/D.APRESS


Ouro Preto - Cenário da Revolta de Vila Rica (1720), movimento precursor da Inconfidência Mineira (1789), o Morro da Queimada dá nome a um bairro e a um sítio arqueológico da era colonial. É um tanto inusitado que uma das moradias que se espremem no morro traga referências a outro sítio: Pompeia, mítica desde que virou pedra após uma erupção do Vesúvio, quase 2 mil anos atrás.


Detentoras do título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Pompeia e Ouro Preto se encontram em uma pequena casa, erguida com 10 mil tijolos, com vista para o Pico do Itacolomi. No imóvel, sete colunas de referência romana foram construídas recentemente. Só que os césares ali não são romanos, mas britânicos. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, os homenageados do Memorial Pink Floyd Fans.

Leia Mais


Inaugurado em junho passado, o espaço é único no Brasil, quiçá na América Latina, afirma seu idealizador, Wesley Cristiano de Souza, o Wesley Floyd. Aos 44 anos, ele criou sua própria Pompeia inspirado no filme-concerto “Pink Floyd: Live at Pompeii” (1972).


Em outubro de 1971, os quatro músicos, sob a direção de Adrien Maben, fizeram nas ruínas do anfiteatro um show sem público. O longa, relançado neste ano nos cinemas, documenta a banda antes do sucesso colossal de “The dark side of the moon” (1973).

Onde fica o Memorial?


O memorial, construído na parte de baixo de um terreno íngreme onde vive boa parte da família de Wesley, conta duas histórias. A do Pink Floyd, que Wesley conhece de cor e salteado, e a dele próprio, que moldou sua vida em torno da banda.

Wesley Cristiano de Souza e a mulher, Mikaelly, sentados em sala do Memorial Pink Floyd Fans, sorriem para a câmera
Wesley e Mikaelly no Memorial Pink Floyd Fans, construído na mesma área da casa do casal, em Ouro Preto Leandro Couri/EM/D.A.Press


“É um sonho de 30 anos”, ele conta. Garoto de Barbacena que chegou a Ouro Preto aos 6 anos, Wesley tinha 14 quando ouviu um cassete gravado pelo tio. De um lado, Engenheiros do Havaí. Do outro, Pink Floyd. “Me apaixonei pela música. Só que, nessa época, não sabia o que era rock. Um ano depois, quando entrei para o Senai, vi uma galera com camisa preta de banda. Aí conheci o rock.”


A fita nunca foi devolvida e é exibida com destaque no memorial. No espaço, Wesley, que em 2000 criou um fã-clube dedicado à banda, expõe seu acervo. Nunca contou a quantidade de itens, mas é muita coisa. Só de vinis são 60 – alguns raríssimos, coisa de apenas 100 cópias no mundo. Três deles carregam a assinatura de Roger Waters, que Wesley conseguiu em 2023, após um périplo de dois dias. Com membros do fã-clube, ele ficou à espera do músico em sua chegada ao Aeroporto de Confins para a passagem da turnê “This is not a drill” por Belo Horizonte.


O acervo conta com reportagens, livros, toda a sorte de CDs, DVDs, blu-rays, VHS e cassetes. Mas as estrelas são as baquetas assinadas por Nick Mason. O filho caçula de Wesley, Nicholas, tem esse nome por causa do baterista. O mais velho, Jimmy, foi em homenagem a Jim Morrison, ídolo de Mikaelly, mulher de Wesley.


Baquetas de presente

Em 2018, Mason criou o grupo Saucerful of Secrets, nome do segundo álbum do Floyd. No repertório, só a fase psicodélica da banda. O grupo saiu em turnê pelo mundo, mas não incluiu a América do Sul. Wesley começou uma campanha on-line para que viesse ao Brasil. Não veio, mas a repercussão foi tamanha que Lee Harris, guitarrista do grupo, ficou sabendo. Entrou em contato com Wesley agradecendo a iniciativa. Este, aproveitando a deixa, mandou todo o material que tinha do memorial. Harris mostrou para Mason, que, em agradecimento, mandou as baquetas com que tocou a turnê do álbum “Pulse” (1995).


Outra estrela é um dos tijolos da turnê “The Wall”, que Roger Waters trouxe ao Brasil em 2012. “No final da apresentação, o muro cai, né? Foram usados 3 mil tijolos em toda a turnê. E eles eram reutilizados, viram uma chapa para caber nas carretas e ninguém podia pegar. Mas no Engenhão (no Rio de Janeiro) alguns caíram fora da área de segurança. Tentei pegar, mas não consegui.” Dez anos depois, um fã soube do memorial e enviou para Wesley o tijolo que tinha pegado naquela noite. Foi também por doação que ele conseguiu um pedaço do porco inflável, uma das atrações da turnê “Us + Them”, que Waters trouxe ao Brasil, BH incluída, em 2018.


Mais do que toda a memorabilia, chama a atenção o cuidado com que Wesley criou o memorial. De uma família de poucos recursos, sonhava em criar somente uma sede para o fã-clube. Conseguiu o dinheiro – acredita que tenha gasto R$ 200 mil nos oito anos que durou a construção – trabalhando como DJ em bailes de debutantes e casamentos na região.


Foi durante a pandemia, quando as festas acabaram, que teve a ideia de fazer o memorial. O responsável pela construção foi seu pai, José Francisco, mestre de obras em Barbacena. Os dois não se viam havia anos, e o projeto acabou por reuni-los. Foi tudo feito aos poucos, quando havia dinheiro.

Surpresa para o visitante

O cuidado é tamanho que há QRCodes, em português e inglês, espalhados por todo o imóvel com fatos marcantes da banda. Varanda (onde se destaca uma escultura do porco, também construída por pai e filho), duas salas de bom tamanho, mais banheiros (a posição do prisma, símbolo maior do Pink Floyd, indica se é o masculino ou feminino).


Mas o ponto máximo é uma chamada “experiência sensorial”. É só Wesley, um toca-discos e um telão redondo até que as pessoas, sentadas no sofá, são transportadas, diante dos efeitos, para o show “The Wall”. Contar mais estraga – e a surpresa é grande, mesmo.


MEMORIAL PINK FLOYD FANS
Rua 15 de Agosto, 856, Morro da Queimada, Ouro Preto. De segunda a sábado, das 9h às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Crianças até 11 anos não pagam. Informações: (31) 99911-9714

cultura- minas-gerais museu musica ouro-preto pink-floyd

