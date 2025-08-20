Nova MPB: gaúchos Thiago Ramil e Dona Conceição cantam o amor em 'Gosto'

Os músicos gaúchos Thiago Ramil e Dona Conceição lançam o álbum “Gosto”, que traz 10 faixas compostas pela dupla.

“Escolhemos falar sobre o prazer e o amor como coisas relevantes, importantes, do nosso tempo e também revolucionárias, no sentido de que a gente acaba vivendo um ritmo intenso, às vezes muito distante dos momentos de amorosidade”, ressalta Thiago.

“Passamos por momentos políticos difíceis recentemente, então foi uma escolha nossa falar disso como algo necessário, fundamental e importante. É um disco que passa todo por essa temática”, afirma.

O álbum traz várias sonoridades, do ijexá, samba e pagodão baiano ao xote e reggae. “Acho que dá para ele ser classificado como nova MPB. É bem brasileiro, tem o encontro da canção, uma característica minha, com diversos ritmos afro-brasileiros, linguagem colocada pelo Dona Conceição, que é compositor e percussionista”, afirma.

“O disco está bem radiofônico, diferente um pouco da linguagem dos meus trabalhos, pois tem estrutura de refrão bem posicionada em quase todas as canções. Tem linguagem direta, o sujeito, primeira e segunda pessoa do singular. O eu e o tu, o eu e o você estão sempre presentes”, explica.

Parceria presencial

Thiago Ramil e Dona Conceição compuseram juntos, frente a frente. “Fizemos todas em encontros presenciais. Somos capricornianos e muito objetivos, não ficávamos dando voltas. A gente sentava e trabalhava com objetivo”, relembra.

“Na medida que fazíamos as primeiras canções, já pensávamos nas outras, pensando na ordem. Então, elas foram se encaixando no conceito do trabalho”, afirma.

O amor é o fio condutor do repertório. A direção conceitual do trabalho passa pelo verso “Eu vou insistir em acreditar que o amor é um bem maior do que o horror/ apesar de sentir a sua dor.”

Ensolarado

No meio do álbum, há o momento de maturação do relacionamento amoroso. “A música ‘Despertador’ é a coisa do amor cotidiano, atravessado pela rotina de trabalho, contas a pagar e tudo mais. Depois há uma perda. É como se fosse um gráfico, a evolução no tempo de uma relação amorosa. Há uma perda no fim, o momento mais pesado do disco. A última faixa já é a elaboração dessa perda e se volta a encontrar um sol. É um disco bem ensolarado, colorido”, afirma Thiago.

O álbum foi gravado em Porto Alegre (RS) por Thiago (voz, vocais, cavaquinho e violão), Dona Conceição (voz, vocais, timbal, congas, surdo, pandeiro, agogô e triângulo), Bruno Coelho e James Oliveira (percussão), Bruno Vargas (baixo), Gabriel Gorski (guitarra) e Lucas Fê (bateria).

Também participaram Cleômenes Junior (sax e flauta transversa), Sabryna de Faria (trombone), Stefania Johnson (flauta transversa) e Tomás Piccinini (sax e flauta).

Família musical

Cantor e compositor, Thiago é um dos talentos da família Ramil, de Pelotas, que deu à música popular brasileira a dupla Kleiton e Kledir, Vitor e Ian Ramil. Indicado ao Grammy Latino, lançou os álbuns “Leve embora” (2015), “Em frente” (2018), “O sol marca o andar o tempo e a imensidão do universo” (2021) e “Sereno canto” (2023).

Cantor, percussionista, compositor, poeta, cineasta, ator e performer, Dona Conceição vem de Alvorada, periferia da Região Metropolitana de Porto Alegre. Em seu trabalho, denuncia o racismo e o genocídio do povo negro. Em 2018, lançou o disco “Asè de fala”.

“GOSTO”

• Disco de Thiago Ramil e Dona Conceição

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais