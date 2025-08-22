Virada Cultural: mineiros têm palco para chamar de seu no Parque Municipal

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Se o palco Chico Nunes reserva espaço para a novíssima geração de cantores e compositores de Belo Horizonte com o projeto Fragaí, o Palco Gramado, na direção oposta a partir da entrada do Parque Municipal, próximo ao Palácio das Artes, contempla um arco temporal mais diverso.

O público da Virada Cultural 2025 poderá conferir shows de veteranos, como Wilson Dias, de representantes da geração que despontou nos anos 2000, como Pedro Morais, e de quem emergiu nesta década, como Augusta Barna.



Além dos três, estão escalados Leonel, que abre os trabalhos, no sábado, às 18h, e também os Baluartes do Samba, Marcelo Tofani, Glaw Nader e Raissa Anastasia e Regional, que fecha a programação, no domingo, às 19h, entre outros. Pedro Morais tem uma longa história com a Virada Cultural de BH.

Ele se apresentou na edição de 2013, com o grupo Cobra Coral – do qual fazia parte, ao lado de Flávio Henrique (1968-2018), Mariana Nunes e Kadu Vianna – e voltou a compor a programação em outras ocasiões.

Vitrine regional



“A Virada traz nomes de fora, mas é essencialmente uma vitrine regional, um apanhado muito importante dos talentos locais, ainda mais agora, quando vivemos um momento de ebulição, com diversos novos talentos aparecendo”, diz o artista, destacando a estrutura com grandes palcos.

“É uma oportunidade que a cidade tem de vivenciar vários espaços, com um show atrás do outro, tudo concentrado em dois dias”, acrescenta.



Ele vai mostrar um repertório que repassa sua trajetória, num formato de trio, com que tem circulado mais, desde o lançamento de “Vertigem” (2013). “Tenho usado mais guitarra nos shows, assumido esse posto ao lado de Helton Lima (bateria) e Lucas De Moro (teclados)”, diz.

Morais adianta que também vai oferecer um aperitivo do trabalho que prepara no momento: um álbum ancorado na obra de Drummond, previsto para 2026.



Augusta Barna chega ao Palco Gramado com um “show de aniversário” de um ano de lançamento de seu mais recente álbum, “Na miúda”, divulgado em 30 de agosto de 2024. Ela vai executar o repertório do disco na íntegra, além de pinçar faixas de seus trabalhos anteriores, o EP “Cantora de ruídos” (2021) e o álbum “Sangria desatada” (2022). A artista festeja a boa repercussão que “Na miúda” vem tendo.



Disco music

“Já fiz mais de 40 apresentações dele, em formatos variados, com a banda cheia, a banda base ou voz e violão. Mesmo tendo sido lançado há um ano, é um trabalho que ainda está com muito fôlego e com o qual devo seguir até maio de 2026. O show tem uma cara bem específica, com cenários, figurinos e uma pegada disco music”, diz.

Paralelamente à circulação, ela se prepara para lançar um disco ao vivo com o registro de sua apresentação no Festival Sensacional deste ano e uma versão “deluxe” do “Na miúda”.



Augusta recorda que seu primeiro contato com a Virada foi em 2018, quando tinha 15 anos. “Vi aquela muvuca, mas não sabia do que se tratava. No ano seguinte é que meus amigos me falaram a respeito, isso eu ainda bem adolescente, começando a sair sozinha. Vi shows do Djonga e do Moraes Moreira”, conta.

Ela integrou a programação pela primeira vez em 2022, como convidada da cantora e compositora Malaca. Em 2023, apresentou show próprio, lançando “Sangria desatada”.



Além dos shows no Palco Gramado, o Parque Municipal terá outras áreas ocupadas pela Virada Cultural, como o Espaço Lagoa e o Espaço dos Trenzinhos. O primeiro terá, no sábado, exibições audiovisuais e, no domingo, uma programação mais voltada para as artes cênicas. O segundo traz um cardápio mais variado de expressões artísticas, como a Velha Guarda do Soul de BH, aula de dança, oficina de grafite para crianças e show de Makely Ka, na madrugada de domingo.



PALCO GRAMADO

SÁBADO (23/8)

•18h – Leonel



•19h10 – Bê e os Sadmen



•20h20 – Wilson Dias



•21h40 – Baluartes do Samba



•23h40 – Pedro Morais

DOMINGO (24/8)

•1h – Marcelo Tofani



•9h – Banda Guarda Municipal



•10h20 – Show Filho de Xangô



•11h40 – Dudu do Cavaco e Banda



•13h – Mestre Thirey



•15h10 – Talita Silva e Banda Lance Livre



•16h20 – Glaw Nader – “Candom'Jazz”



•17h40 – Augusta Barna



•19h – Raissa Anastasia e Regional – “Cansei de ser santa”