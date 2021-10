Wagner Moura sobre Bolsonaro: 'Conectado ao esgoto da história'

Wagner Moura não poupou críticas a Bolsonaro (foto: JOHN MACDOUGALL) A menção que relaciona o atual presidente Jair Bolsonaro a esgoto ficou entre os temas mais comentados no sábado (23/10), após uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo . "Ele (Bolsonaro) é um personagem profundamente conectado ao esgoto da história brasileira", disse o ator, às vias do lançamento do longa Marighella.









Associando o atraso no lançamento à censura, Moura criticou as tentativas de arquivamento do filme, diante de manobras da Agência Nacional do Cinema, a cada dia mais comprometida com dirigismo interno (associado ao governo federal). O filme Marighella chegará aos cinemas justamente 52 anos após a morte do guerrilheiro por manobras da obscura ditadura brasileira. O longa é estrelado por Seu Jorge, Adriana Esteves e Bruno Gagliasso.