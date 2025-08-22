Virada Cultural: Palco Festas recebe eletrônica e música popular periférica
Cena underground vai ocupar a esquina das ruas da Bahia e Guaicurus, com Baile Room, Masterplano e US! Hip Hop, na madrugada de domingo (24/8)
compartilheSiga no
Baladas eletrônicas e a cena underground da capital vão ocupar o Palco Festas da 10ª Virada Cultural de BH, localizado na esquina das ruas da Bahia e Guaicurus, no Centro. A partir das 19h de sábado (23/8), vão se apresentar Pivetz Sounds, Bloco Eleganza, Baile Room, Masterplano, 101Ø e US! Hip Hop, tradicionais atrações da cena noturna da cidade.
“Este palco representa muito o movimento coletivo, porque todas as atrações são muito presentes na cena cultural de BH, principalmente a cena underground”, afirma Kramer, DJ, produtor e um dos fundadores da Baile Room. DJ Kingdom e D.A.N.V são os parceiros dele.
Leia Mais
A festa Baile Room surgiu em 2018, como evento para poucas pessoas. “Era para os amigos, para a gente tocar o que queríamos, o que pesquisávamos na semana. Naquela época, os integrantes da Baile Room não tinham muitas oportunidades de tocar em outros eventos. Então, a gente resolveu criar o nosso, para quem quisesse ouvir algum estilo de música novo, principalmente voltado para a música eletrônica”, explica Kramer.
Desde então, a festa cresceu na cena de BH, conquistando cada vez mais público. O mesmo ocorreu com outros eventos organizados pela Baile Room. A música produzida pelos integrantes do coletivo é publicada em plataformas de streaming, como Soundcloud.
“Muita gente perguntava o que a gente tocava nos nossos sets, pois geralmente eles não encontravam nas plataformas. A gente tocava muita coisa de produtores do Brasil inteiro e de outros países também, além das nossas coisas. A Baile Room, hoje, vai muito além de festa. É um coletivo de DJs e de artistas que fazem a cultura da música periférica acontecer”, explica o DJ Kramer.
“Tocamos de tudo”, diz ele, ao definir o estilo do coletivo. “Falo que tocamos música popular periférica, só que não nos limitamos a isso, porque nosso set tem de tudo. Então, vai ter de Michael Jackson a algo muito novo, como a eletrônica voltada para o funk.”
Democrático e de graça
Esta é a terceira vez da Baile Room na Virada Cultural de BH. Kramer destaca a importância da presença do coletivo num palco democrático como o Festas.
“É o lugar onde podemos apresentar o nosso som para qualquer um. Mesmo que a gente produza eventos gratuitos, sabemos que nem todos têm acesso a eles. Então, a Virada Cultural acaba trazendo um outro público, a galera que não tem acesso à cultura tão facilmente. Ali, as pessoas estão vendo a gente de maneira completamente gratuita. É só chegar e ver”, elogia Kramer.
“O palco misturou muita coisa, e eu gostei disso. Tem a cultura do hip-hop, do funk, do techno, com a Masterplano, 101Ø. São as festas muito importantes que vêm acontecendo em BH. As pessoas deste palco representam muito bem a cena local de uma cidade carregada de festas que estão nascendo e crescendo”, conclui Kramer.
PALCO FESTAS
SÁBADO (23/8)
19h – Pivetz Sound
22h30 – Bloco Eleganza
DOMINGO (24/8)
1h40 – Baile Room
4h40 – Masterplano
10h20 – 101Ø
16h40 – US! Hip Hop
Programação completa da Virada 2025 disponível em https://portalbelohorizonte.com.br/virada
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria