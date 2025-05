Coletivo A Baile lança álbum de estreia com festa no Mascate Floresta

Editora-assistente de cultura do Estado de Minas. Trabalhou nos jornais Diário do Comércio, Hoje em Dia, Jornal de Casa, em BH

Nas pistas há sete anos, o coletivo mineiro A Baile promete festa animada nesta sexta-feira (30/5), no Mascate Floresta, para lançar seu primeiro álbum, “A Baile, vol 1”, com 12 faixas. Apostando na disruptura da música eletrônica criada na periferia, o trio de DJs apresenta trabalho autoral com a marca de BH, mas conectado com o mundo.

Formado por D.A.N.V, Kingdom e VKKramer, com participação de Vhoor quando a agenda dele permite (desde abril, o produtor e DJ faz turnê pela Europa, EUA e Canadá), o coletivo não se deixa engessar por gêneros musicais, explica Vitor Kramer, o VKKramer.

"Funk é a música eletrônica contemporânea brasileira, mas fazemos um funk muito nosso, de pista, para dançar”, diz VKKramer. Ele explica que o diferencial está na mistura, com o tempero de BH, de trap, rap, grime, bass, house e etcéteras, além do chamado brazilian phonk (subgênero do trap).

Singles

Dois singles do novo álbum foram lançados recentemente: “Dança, dança, dança” e “Viajaníminão”. Esse último, derivado do legítimo mineirês, remete à gíria “viaja em mim não!” (leia-se “sai fora!”).

O coletivo quer surpreender com sua fusão de ritmos e gêneros. VKKramer afirma que o álbum traz novas sonoridades em faixas dançantes.



Aliás, aqui “coletivo” não é só força de expressão. D.A.N.V, Kingdom e VKKramer criam seu repertório conjuntamente, olho no olho. A Baile nada tem a ver com aquela história de cada um sozinho no seu quarto diante do computador, mandando material para os parceiros via internet.

A produção do álbum começou em dezembro do ano passado. “A gente se sentava junto, um passava a ideia, os outros trabalhavam para produzir a parada”, relembra Vitor Kramer.

Juntos no palco

Em sete anos de parceria, “cada um conhece as referências e os defeitos do outro; a amizade prevalece muito”, garante. Durante as festas, os DJs ficam juntos no palco, tocando lado a lado.

O coletivo é cria dos rolês de reggae em BH, como o projeto Uai Sound System. Outro ponto em comum foi a cena underground, o compartilhamento de músicas e conteúdos na plataforma SoundCloud.

Em 2018, os jovens DJs promoveram a primeira “Baile room”, na Savassi. Foram várias edições. A última reuniu 1,2 mil pessoas no Galpão 54, na Lagoinha. O evento visitou várias cidades, como Brasília e São Paulo. Em julho, vai estrear no Rio de Janeiro, no Vidigal.

A Baile & Boiler

A fama de A Baile correu o mundo. O coletivo mineiro foi convidado a se juntar ao projeto londrino de música eletrônica Boiler Room, com ramificações em Nova York, Amsterdã, Tóquio, Lisboa e Cidade do México, entre outras metrópoles.

“Foi um susto”, conta VKKramer. E um baita orgulho também, pois o coletivo sempre se inspirou naquele projeto internacional. Realizada em abril, a festa Boiler Room BH agitou a cena da capital. Pela primeira vez, um grupo brasileiro de DJs tocou conjuntamente no evento globalizado.

“Tinha de acontecer. A gente não tinha outra opção a não ser fazer colaboração com eles”, afirma o londrino Joe Cotch, programador do Boiler Room. Em 4 de junho, minidocumentário sobre esse rolê será disponibilizado no YouTube.

Vhoor, parceiro de A Baile, tem carreira internacional. Na foto, ele toca no Primavera Sound, em Barcelona Instagram/reprodução

A Baile acaba de participar do Festival Sarará, em BH. Djonga e BK bateram ponto na apresentação. O coletivo já fez os festivais Breve, Planeta Brasil e Floripa Eco, além do projeto Numanice, de Ludmilla.

Em junho, o trio leva seu equipamento para o Sensacional, no Parque Ecológico da Pampulha. VKKramer diz que este ano haverá oito edições da festa Baile Room em BH. No ano passado, foram cinco.

O novo álbum do coletivo, com participação de Vhoor, traz os convidados MC7 Belo, MC CL, MC2 D e MC Magrinho, que ganhou uma faixa batizada só com seu nome. “Ele é uma das vozes mais famosas do funk, o precursor”, diz VKKramer. “É o dinossauro do funk de BH”, conclui.

BAILE ROOM

Festa de lançamento do álbum “A Baile, vol.1”. Nesta sexta (30/5), a partir das 18h, no espaço Mascate Floresta (Avenida do Contorno, 1.790, Floresta). Ingressos: R$ 40, à venda na plataforma GoFree. O álbum chega hoje às plataformas musicais.

