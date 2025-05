Grupo Parangolé celebra 25 anos de arte e resistência na Funarte MG

Há 25 anos, o Grupo Parangolé aposta na arte como provocadora de consciência crítica e social. São mais de duas décadas de dedicação à criatividade, à cidadania e à política. Neste fim de semana, essa trajetória será celebrada na Funarte MG com o Festival Parangolé 25 anos.

Desta sexta-feira (30/5) a domingo (1º/6), a programação do evento será extensa. Oficinas, shows, saraus e feiras de comidas e artesanatos preenchem o espaço.

Além disso, em homenagem à história da trupe, haverá o lançamento do livro “Nas trilhas do Grupo Parangolé”, a exibição do documentário “Parangolé 25 anos” e a exposição de fotos, alegorias e figurinos do acervo do grupo.

“Incluir tudo isso dá mais trabalho, mas a gente não conseguiria fazer só uma coisa fechadinha”, diz Rodolfo Cascão, um dos fundadores da companhia.

“O Parangolé é mais do que um grupo, é um movimento. Queremos celebrar tudo isso com nossa rede de amigos e com a cidade, para todo mundo que quiser”, completa.

São Francisco

O Parangolé foi fundado por Rodolfo, Lucílio Gomes, Sandra Albéfaro e Fernanda Macruz – que morreu em 2015, aos 61 anos. Em 1999, o quarteto foi convidado a apresentar, em cidades ribeirinhas, um espetáculo sobre a importância do Rio São Francisco para o Brasil.

Foi nesse contexto que se encontraram com os movimentos sociais e, inspirados pelos “Parangolés” do artista plástico carioca Hélio Oiticica (1937-1980), criaram a companhia.

“De lá para cá, isso virou a nossa marca. Temos mais de uma centena de produções, entre esquetes, peças, intervenções, vídeos e esculturas. Todas em defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e das causas da cidadania. Esse é o nosso viés”, afirma Cascão.

Durante o festival, o trio fundador apresenta seis espetáculos produzidos ao longo das duas décadas, mesclando teatro, música, cordéis, bonecos e elementos de festas populares.

Hoje, às 20h15, Rodolfo Cascão apresenta o monólogo “Cordéis dos cafundó” e, amanhã, às 18h, Sandra Albéfaro sobe ao palco com o espetáculo “Para lembrar eu solo”.

Os teatros de rua, linguagem principal do Grupo Parangolé, também ganham destaque na programação. Serão encenados “O rio inventa estórias”, a montagem de 1999, “A velha doida do rio”, “Desigualdade S.A.”, em cordel, e “O tempo”, uma participação da trupe no recente debate sobre a escala de trabalho 6x1.

Parceiros no palco

Para celebrar adequadamente a história do grupo, o festival também conta com a presença de parceiros de longa data. A artista Tita Marçal e o radialista Elias Santos serão mestres de cerimônias no sábado e no domingo, respectivamente.

Titane e Sérgio Pererê fazem shows no sábado, enquanto Di Souza rege a Orquestra Percussão Circular no domingo.

“O artista pode transformar o país num lugar melhor e mais feliz. Isso vai além do Grupo Parangolé. Temos uma relação com vários grupos artísticos que trabalham nessa direção, e isso nos fortalece. Essa rede de pessoas que colocam o seu corpo e o seu talento para a melhoria do país nos anima a seguir em frente. A tirania do ‘eu sozinho’ não é com a gente”, comenta Rodolfo Cascão.

PROGRAMAÇÃO

Sexta (30/5)

18h50 - Cortejo de abertura na Área Externa

19h - Lançamento de livro “Nas trilhas do Grupo Parangolé” e vídeo “Parangolé 25 anos”, no Cordel Móvel

20h15 - Teatro “Cordéis dos cafundó”, no Cordel Móvel

Sábado (31/5)

16h - “O tempo”, na Área Externa

17h30 - Teatro “A velha doida do rio”, na Área Externa

18h - Teatro “Para lembrar eu solo”, no Galpão 1

18h15 - Dança Circular coletiva, na Área Externa

19h - Show de Titane, no Palco Música

20h30 - Show de Sérgio Pererê, no Palco Música

Domingo (1°/6)

15h - Teatro “Desigualdade S.A”, na Área Externa

15h45 - Teatro “O rio inventa histórias”, na Área Externa

16h45 - Orquestra Percussão Circular com regente Di Souza, no Palco Música

18h - Teatro “Outono” com a convidada Cida Falabella, no Galpão 1

18h15 - Sarau “25 anos no ano 2025”, no Cordel Móvel

20h15 - Show Suvaco Xerôso e Forró, no Palco Música

FESTIVAL PARANGOLÉ 25 ANOS

Comemoração dos 25 anos do Grupo Parangolé na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Sexta-feira (30/5), a partir das 18h; sábado (31/5) e domingo (1º/6), das 14h às 21h40. Entrada gratuita.

