Concertos da Orquestra OVO destacam peças compostas por cinco mulheres

Em meio à profusão de músicas no Spotify, o maestro e idealizador da Orquestra OVO, Werner Silveira, se deparou com a melodia composta por uma mulher. Encantado com a descoberta, passou a pesquisar criações femininas ao longo da história da música.

“Foi incrível essa pesquisa, descobri compositoras com obras absolutamente geniais, que são pouco tocadas”, conta.

Autoras de música de concerto serão homenageadas pela Orquestra de Formação e Transformação (OVO) no espetáculo “Compositoras em 5 movimentos”, baseado no estudo do maestro.

As apresentações ocorrerão neste sábado (31/5), às 18h, e domingo (1º/6), às 11h, na Sala Minas Gerais. Com regência de Werner Silveira, o concerto terá a participação da soprano Melina Peixoto.

A Orquestra OVO, composta por jovens em formação, é diversa em vários quesitos, observa o maestro. Isso se refletiu no conceito da apresentação e na escolha do repertório.

“Na música de concerto, em quase 99% das vezes só se tocam obras de compositores homens consagrados, porque as mulheres tiveram pouco espaço. Havia preconceito muito grande”, explica.

Mineiras, francesas e alemã

O programa reúne peças da alemã Fanny Mendelssohn (1805-1847), irmã do consagrado Felix Mendelssohn; de Dinorá de Carvalho (1895-1980), mineira de Uberaba e desbravadora da música de concerto no Brasil; das francesas Lili Boulanger (1893-1918) e Cécile Chaminade (1857-1944); e da belo-horizontina Maíra Cimbleris, que estará presente na Sala Minas Gerais.

“É um repertório novo, que ninguém conhece”, afirma Silveira. Isso vale também para os músicos.

“Uma das obras da Maíra Cimbleris nunca foi tocada, é a primeira vez. Não havia áudio para eles (instrumentistas) terem referência. Todo mundo ficou muito empolgado, porque existe uma sofisticação na escrita realmente encantadora.”

As apresentações da OVO incluem comentários sobre as obras e seus compositores. No concerto “Compositoras em 5 movimentos” não será diferente. A mediação ficará a cargo do maestro Werner Silveira e de Ana Lúcia Kobayashi, coordenadora de programação artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

“Espero que todas as orquestras brasileiras, principalmente profissionais de grande nome, valorizem mais as obras de mulheres. Várias, ao longo da história, escreveram muita música para orquestra, mas são pouco tocadas. Está na hora de tentarmos equilibrar um pouco mais o repertório”, conclui Werner Silveira.

“COMPOSITORAS EM 5 MOVIMENTOS”

Concerto da Orquestra OVO. Regência: Werner Silveira. Convidada: Melina Peixoto. Sábado (31/5), às 18h, e domingo (1º/6), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Inteira: R$ 50 (mezanino e coro), R$ 70 (balcão palco, balcão lateral e plateia central) e R$ 80 (balcão principal). Meia-entrada na forma da lei. À venda no site da Orquestra OVO e na plataforma Inti.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria