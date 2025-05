Roberto Carlos traz o show "Eu ofereço flores" a BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Roberto Carlos chega a Belo Horizonte neste sábado (31/5), com a turnê batizada com o nome da música inédita que lançou em 2023, “Eu ofereço flores”. O Mineirinho, local onde esteve pela última vez em 2018, foi o palco escolhido para receber o show, que já está há mais de um ano em circulação e passou por diversas cidades brasileiras, além de ter viajado para os Estados Unidos, Equador, México, Colômbia e Peru.



No roteiro da apresentação, somam-se à nova composição – com que Roberto expressa sua gratidão aos fãs que sempre estiveram próximos – diversos sucessos de sua trajetória, desde os tempos da Jovem Guarda, como “O calhambeque”, até a religiosa “Nossa Senhora”, passando pelas românticas “Detalhes”, “Outra vez” e “Cavalgada”.



A turnê foi lançada na data do aniversário de 83 anos do cantor e compositor, em 19 de abril do ano passado. Ela marcou, ainda, o cinquentenário do especial de fim de ano que o artista apresenta na TV Globo.



Paira no ar, a propósito, um impasse com relação à continuidade da parceria entre o cantor e a emissora carioca. Em março deste ano, ele falou sobre o assunto, em uma entrevista coletiva por ocasião do início de seu cruzeiro marítimo “Além do horizonte”.



“Depois do navio, vamos conversar e ver se eu continuo na Globo, se a Globo vai fazer a proposta que eu quero e se eu vou fazer a proposta que a Globo aceita, enfim, vamos entrar num acordo", disse.



Modo zangado

Mesmo sem uma definição com a emissora, Roberto Carlos contou que recebeu propostas de outros canais e considerou algumas delas interessantes. “Não gosto de mexer no que está dando certo, mas as propostas são tentadoras", afirmou. Outro assunto que veio à tona na entrevista coletiva foram os episódios de irritação do cantor em dois shows ao longo dos últimos três anos.



O primeiro foi em 2022, durante uma apresentação no Rio de Janeiro, quando Roberto mandou um fã calar a boca durante a performance de “Como é grande o meu amor por você”. "O cara não parava de gritar. 'Roberto, dá uma rosa pra minha mãe!', 'Roberto, uma rosa!'. Eu já tinha falado que ia dar, mas ele não parava", explicou.



“Eu puxei o microfone do palco, mas ele continuava gritando. Aí fiquei puto da vida e falei 'cala essa boca, porra', e aí ele ficou quieto”, completou, arrancando risadas e aplausos de quem acompanhava a coletiva.



A segunda bronca foi no ano passado, durante um show em Recife. Na ocasião, Roberto brigou com um grupo de seguranças que estavam conversando em meio à sua apresentação. Ele disse ter ficado “incomodado demais”, interrompeu o show e disse que, se quisessem conversar, que fossem fazer isso do lado de fora.



“É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam", confessou aos jornalistas e fãs presentes no bate-papo.



Operação de trânsito

A partir das 18h deste sábado (31/5), será realizada operação de trânsito e transporte para o show do Roberto Carlos no Mineirinho. O público previsto é de 10 mil pessoas. Faixas serão afixadas para informação aos motoristas e pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão operar o trânsito no local, priorizando o fluxo dos pedestres até o Mineirinho.

Será disponibilizada a linha especial 55, do Mineirão para a Savassi, via Centro, operando na saída do evento, com partida na Av. Coronel Oscar Paschoal, em frente ao portão 8 do Mineirinho. As viagens terão intervalos de 15 minutos, a partir das 23h.

“EU OFEREÇO FLORES”

Show de Roberto Carlos, neste sábado (31/5), às 20h30, com abertura dos portões às 18h, no Mineirinho (av. Antônio Abrahão Caram, 1.000, São Luiz). Ingressos com preços variando de R$ 160 (meia entrada para arquibancada superior) a R$ 960 (inteira para o Setor Azul Vip), à venda pela plataforma Eventim e na loja física, no Shopping 5ª Avenida Rua Alagoas, 1.314, Funcionários).

Outras atrações

>>> ANNE CARRÉRE

Em nova turnê pelo Brasil, a cantora Anne Carrère faz única apresentação em BH, neste sábado (31/5), às 21h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). O show percorre a trajetória de Édith Piaf, desde os anos 1930, quando cantava nas ruas e bares de Paris para sobreviver, até 1961, quando se apresentou no palco do Olympia, em um dos mais memoráveis concertos de sua vida.

O roteiro também reserva espaço para uma homenagem a Charles Aznavour (1924-2018), grande amigo e parceiro de Piaf. Ingressos para a plateia 1 a R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia), plateia 2 a R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia) e plateia superior a R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia), à venda na bilheteria e no Eventim.



>>> MELHORES DO MUNDO

A companhia de comédia brasiliense Os Melhores do Mundo retorna a BH com o espetáculo “Hermanoteu na terra de Godah”, com apresentações neste sábado (31/5), às 18h30 e às 21h, e no domingo (1º/6), às 20h, no Grande Teatro Unimed-BH do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro).

A peça faz uma sátira à história bíblica de Moisés. Na trama, Hermanoteu é um hebreu da fictícia Pentescopeia que recebe uma missão divina: conduzir seu povo até a Terra de Godah. Ingressos para a plateia 1B a R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia), plateia 2A a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), plateia 2B a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e plateia 2C a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), à venda na bilheteria e no Eventim.