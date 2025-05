Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Mais prolífica das estrelas da “Lista A” de Hollywood, Nicole Kidman retorna como a guru Masha Dmitrichenko na série “Nove desconhecidos”. Disponível no Prime Video, com novos episódios sempre às quintas-feiras, a terceira produção que une a atriz ao produtor-executivo David E. Kelley (as anteriores foram “Big little lies” e “The undoing”) traz uma história independente da anterior, lançada em 2021.



Ainda que com novos personagens, o mote é o mesmo. Misto de guru de autoajuda, líder de culto e louquinha de pedra, Masha promove experiências psicodélicas em imersões de uma semana em um rincão de luxo. A primeira temporada tinha como cenário a Califórnia; a segunda, um hotel encravado na neve nos Alpes suíços, no passado um asilo remoto.



O espectador agora já sabe que Masha perdeu uma filha, que criou experiências de quase morte para reencontrar entes queridos, que tem vários problemas com a justiça e que aquele sotaque estranho vem de uma trajetória errática na Rússia. Nós a encontramos no início da temporada com um novo corte de cabelo e um bestseller recém-lançado em que repassa sua trajetória.



Cheia de problemas, ela aceita o convite de uma velha amiga, Helena (Lena Olin), que está à frente do resort na neve. Helena está quebrada, e precisa urgentemente levantar o negócio de sua família. A elas se junta um cientista austríaco, Martin (Lucas Englander), que quer mexer com a cabeça das pessoas por meio de drogas, mas “dentro da lei”. Enquanto Masha é só paixão, Martin, seu braço direito, tenta racionalizar a experiência (como se isso fosse possível).



O que a primeira temporada apenas insinuava, a segunda já entrega de bandeja. Masha mexe com a cabeça dos hóspedes sem pedir nenhuma licença porque sabe muito sobre eles. Câmeras são instaladas em todos os aposentos, e ela passa boa parte do tempo vigiando o grupo e ruminando maneiras de “tratá-los”.

Pelo menos nos três episódios já exibidos, o mais interessante da nova temporada está no grupo para lá de diverso de hóspedes. Christine Baranski está cirúrgica como Victoria, uma socialite que leva seu novo brinquedo (um acompanhante bonito e jovem) para o hotel, fazendo com que sua neurótica filha, Imogen (Annie Murphy, tão distante quanto possível da loira de “Schitt’s Creek” que lhe deu fama), estremeça. Ela tinha organizado a viagem para tentar se relacionar com a mãe.



Já que a mãe não quer ter com ela, Imogen rapidamente pula na cama de outro filho traumatizado de pais dominadores. Ele é Peter (Henry Golding), cujo pai é David Sharpe (Mark Strong), um bilionário que, para não fugir à regra, vive segundo as próprias regras. Há ainda um casal de musicistas lésbicas, uma freira em crise de fé e um apresentador de programa infantil perdido.



“Nove desconhecidos” trata de super-ricos fechados em um empreendimento de luxo. É basicamente a mesma premissa de “The White Lotus”. O problema maior da série capitaneada por Nicole Kidman é tentar se levar a sério demais. Sobra drama e falta humor – ou sátira – nessa história em que boa parte do tempo os personagens estão chapados demais.



“NOVE DESCONHECIDOS”

• A segunda temporada tem oito episódios. Três já disponíveis no Prime Video. Episódios inéditos às quintas-feiras