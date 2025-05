Spotify: brasileiros ‘bombam’ e geram valor bilionário em royalties

Os artistas brasileiros alcançaram um marco histórico em 2024: geraram mais de R$ 1,6 bilhão em royalties - quantia paga a um proprietário pelo direito de uso, exploração ou comercialização de um bem - apenas com o Spotify, segundo dados divulgados no relatório Loud & Clear 2025, da plataforma de streaming. O valor representa um crescimento de 31% em relação a 2023 e mais do que o dobro do total distribuído em 2021, consolidando o país como o mercado que mais cresce entre os 10 maiores do mundo.

De acordo com o relatório IFPI Global Music Report 2025, o Brasil, atualmente 9º colocado no ranking global de receita da indústria fonográfica, ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em 2024.

De acordo com o relatório IFPI Global Music Report 2025, o Brasil, atualmente 9º colocado no ranking global de receita da indústria fonográfica Reprodução/Spotify

Parte importante desse desempenho vem do protagonismo dos artistas locais na era do streaming. No Spotify, 84% das faixas que ocuparam o Top 50 diário ao longo do ano eram de brasileiros e mais de 60% da receita gerada no país permaneceu dentro do mercado nacional.

Para Carolina Alzuguir, Head de Música do Spotify Brasil, a transparência nas ferramentas de acompanhamento de desempenho oferecidas pela plataforma contribui diretamente para o fortalecimento da carreira dos artistas. "Os royalties gerados por músicos brasileiros estão crescendo mais rápido do que o próprio mercado. Com o Spotify for Artists, os criadores têm acesso em tempo real aos seus resultados e podem transformar esse crescimento em novos projetos, turnês e lançamentos", explica.

84% das faixas no Top 50 diário do Spotify Brasil eram de artistas locais Reprodução/Spotify

Além do volume financeiro, o relatório destaca o crescente alcance da música brasileira no exterior. Em 2024, as canções do país foram adicionadas a mais de 815 milhões de playlists ao redor do mundo, com destaque para ouvintes nos Estados Unidos, México, Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Outro dado relevante é o número de descobertas: artistas brasileiros foram ouvidos pela primeira vez por ouvintes quase 11,8 bilhões de vezes na plataforma, um aumento de 19% em comparação ao ano anterior. Entre as mulheres, o avanço é ainda mais expressivo, com crescimento de 51% nos streams internacionais de artistas brasileiras.

A música brasileira esteve presente em mais de 815 milhões de playlists de usuários ao redor do mundo Reprodução/Spotify

Carolina resume o impacto do streaming no desenvolvimento das carreiras musicais: "Antes do pagamento, vem a descoberta. Quando uma música aparece em uma playlist, ela pode conquistar novos fãs. É esse ciclo de escuta, engajamento e retorno que transforma curiosidade em comunidade, e a comunidade é o que sustenta uma carreira".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com recordes financeiros e culturais, o relatório confirma: a música brasileira vive um de seus melhores momentos na era digital, com artistas cada vez mais presentes no Brasil e no mundo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino