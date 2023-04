Rádio ENEM 2023: a trilha sonora para você se dar bem no vestibular

*Conteúdo produzido por Fávio Castro





Você costuma ouvir música para estudar? Ou prefere o silêncio? Definitivamente não existe uma fórmula ou uma receita definitiva, as pessoas são únicas e cada uma tem um jeito próprio de estudar. Neste texto quero sugerir algumas trilhas sonoras para embalar as horas de leitura, revisões e resoluções de exercícios.





Começo lembrando daqueles estudantes que têm dificuldade em se concentrar e consideram o silêncio fundamental. Todavia, está cada vez mais difícil encontrar ambientes totalmente silenciosos nas grandes e médias cidades, dada a grande quantidade de obras, o trânsito inclemente e outras tantas formas de poluição sonora. Neste caso, talvez a solução seja mesmo estudar à noite ou pela manhã bem cedo, ir para uma biblioteca pública ou ainda usar tampões de ouvido.





É curioso, porém, que algumas pessoas conseguem se concentrar e produzir no meio da confusão e do barulho. O escritor português Augusto Abelaira afirmou em uma entrevista que costumava escrever em lugar públicos e movimentados, e que todos os seus livros foram escritos, invariavelmente, nos movimentados cafés de Lisboa!





Quem prefere estudar ouvindo música já deve ter notado a generosa oferta de playlists identificadas como “Música para estudar” tanto no Youtube, como no Spotfy ou Deezer. Uma busca simples busca nos sites e apps de música pode fornecer várias dicas de músicas e sons que, supostamente, favorecem o a concentração e consequentemente os estudos.





Quando a pedida é música calma e relaxante não posso deixar de citar a deliciosa e famosa LOFI GIIRL: beats to relax/study, uma rádio on-line de trip hop, com mais de 12 milhões de seguidores no Youtube. A transmissão ininterrupta traz uma sequência de faixas aconchegantes e muito gostosas de ouvir. O problema, no meu ponto de vista, é o chat, pois pessoas de diversos países e falantes de diversos idiomas conversam simultaneamente numa torre de Babel digital, fazendo assim um curioso convite para a distração. Neste caso, recomendo ocultar o chat.





A música clássica, como não poderia deixar de ser, também é está presente nestes canais de áudio. Um deles, o HalidonMusic, com 3 milhões de seguidores, tem playlists exclusivas de sinfonias de Wolfgang Amadeus Mozart.





Mas qual seria o motivo da predileção por este compositor? Trata-se do “Efeito Mozart”, nome dado à reação positiva e satisfatória que algumas pessoas sentem ao ouvirem as músicas do gênio austríaco. Um teste feito em 1993 por neurocientistas da Universidade da Califórnia, assinalou que alguns ouvintes sofreram um estímulo positivo das funções cerebrais, com um incremento significativo do raciocínio e da memória.

Se é cientificamente valido, isso eu não posso afirmar, pois não sou cientista. Mas como fã de música clássica posso te dizer que sim, que é muito bom estudar ouvindo Mozart, principalmente as composições do tipo “Molto Alegro”, executadas em um andamento musical leve e ligeiro. Parece que meu escritório se enche de paz e alegria, parece que as leituras e escritas fluem harmoniosamente. Em mim, pelo menos, eu tenho certeza que o efeito Mozart funciona!





Num próximo texto pretendo falar das ondas alfa, das frequências sonoras que favorecem a concentração. Mas por hoje vou de Mozart mesmo!





E você, o que gosta de ouvir enquanto estuda?





Flávio de Castro é bacharel e pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos literários. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso Det-Online