Príncipe William fica pasmo com playlist ouvida por Rei Charles

O Google divulgou números sobre os assuntos mais buscados no Brasil em diversos segmentos em 2024, inclusive música. A pesquisa leva em consideração os assuntos que tiveram o maior aumento de interesse este ano em relação a 2023. pixabay

Com direito a funk, música gospel e sertanejo, saiba, então, quais foram as dez músicas mais procuradas pelos brasileiros neste ano em relação a 2023. Youtube/Todah Music

A Danada me Ligando (MC Cebezinho) - A música ficou popular nas plataformas de streaming e tem um estilo envolvente, com batidas rápidas e letras que abordam o estilo de vida moderno. Não está ligada a nenhum álbum específico, porém. Youtube/VISÃO DE CRIA

Além de MC Cebezinho, participaram também da música os músicos DJ Oreia, MC Tuto, Love Funk e Mc Kako. Youtube/VISÃO DE CRIA

Casca de Bala (Thullio Milionário) - Esta música mistura elementos de sertanejo com letras que falam sobre superação e a vida dura no interior virando meme, inclusive, por conta do termo "casca de bala" - um amigo para todas as horas. A música fez parte de seu EP "A cara das vaquejadas 3.0", sendo um sucesso nas paradas sertanejas. Youtube/Thullio Milionário

Considerado o "fenômeno das vaquejadas", Thullio Milionário, artista do Rio Grande do Norte, começou a ganhar fama no Nordeste com o grupo Milionários do Forró e depois embarcou em carreira solo. Youtube/Thullio Milionário

Tipo Hollywood (Mc Ws da leste) - É um single de 2023 com batida envolvente e a pegada do funk brasileiro. A faixa aborda temas de sucesso e estilo de vida, em uma pegada de glamour e diversão. Youtube/ACRE FILMES

Mc Ws da leste fez a música ao lado de MC cothiê e Dj Chadin do C. Também conhecido como Werner Vinícius de Souza, Mc Ws da Leste tem 23 anos e nasceu na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O MC também é dono de outros hits como "Se Amarra no Green", "Faz Ela Descer" e "Malandra a Cara do Golpe". Youtube/ACRE FILMES

Passa lá em Casa Jesus (Kailane Frauches) - Esta canção mistura elementos de música cristã com uma mensagem de fé e acolhimento. A faixa promove o encontro com Jesus em um formato animado e acessível. Youtube/Todah Music

Kailane Frauches é destaque de uma geração dos louvores. Com voz grave de adulto e sagacidade digital de adolescente, ela explodiu no mercado. Passa lá em casa Jesus já passam dos 192 milhões de plays no YouTube. Youtube/Todah Music

Diz aí Qual é o Plano? (Mc IG) - É uma música de funk que traz um diálogo entre o artista e sua realidade. A faixa ganhou notoriedade rapidamente com seu refrão contagiante e estilo bem característico do funk brasileiro. Youtube/GR6 EXPLODE

Além de MC IG, a música tem as participações de Luki, GP, Ryan, PH, Poze, Oruam, Traplaudo, GH, Nego Micha. Batizado Guilherme Sérgio Ramos de Souza, Mc IG é cria de Vila Medeiros, bairro localizado na Zona Norte de São Paulo. Youtube/GR6 EXPLODE

Evangelho de Fariseus (Aymeê) - A canção, de 2024, chama atenção pela voz delicada da cantora, mas também por sua denúncia sobre exploração infantil, sendo o principal destaque em sua carreira. Youtube/Aymeê Rocha

Aymeê, que é cantora e compositora gospel, viralizou após o lançamento dessa música. Além de Evangelho de Fariseus, ela também canta "Meu melhor amigo" e "Você me salvou de mim". Youtube/Aymeê Rocha

Escape (Renascer Praise) - É uma música longa, de 6'37'', e que fala sobre adoração. Faz parte do álbum "Ao Vivo em Jerusalém", de 2023. Youtube/Renascer Praise

Renascer Praise é uma banda de música cristã que existe desde 1993 e é liderada pela Bispa Sonia. Além disso, conta com cantores, instrumentistas, orquestra sinfônica e coral de apoio. Youtube/Renascer Praise

Eu Sou Teu Pai (Valesca Mayssa) - É um single de 2023 de adoração cristã. A canção emociona ao tratar do amor incondicional de Deus, trazendo uma mensagem de conforto e fé para aqueles que buscam paz e refúgio. Youtube/Todah Music

Graças a este single, a cantora Valesca Mayssa alcançou pela primeira vez o Hot 100 da Billboard Brasil. Ela, que tem 27 anos, tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Youtube/Todah Music

Let's Go 4 (Vários intérpretes) - A faixa colaborativa mistura ritmos como funk e rap, celebrando a energia e a vibe positiva do Brasil. Youtube/GR6 EXPLODE

Os intérpretes são: DJ GBR, MC Davi, MC Don Juan, MC GH do 7, MC GP, MC Kadu, MC Luki, MC PH, MC Ryan SP e TrapLaudo. A música ficou 36 semanas no Hot 100 da Billboard Brasil. Youtube/GR6 EXPLODE

Só Fé (Grelo) - Esta aparece no topo da lista. A música, lançada em 2024, viralizou e ultrapassou a incrível marca de 100 milhões de reproduções no Spotify. Youtube/Grelo