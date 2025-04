Rei Charles III relembra valores compartilhados e defende paz na Itália

"A paz nunca deve ser tomada como garantida", alertou, nesta quarta-feira (9), o rei do Reino Unido, Charles III, em um discurso histórico no Parlamento italiano, no qual enalteceu os valores compartilhados entre os dois países.

Charles III, o primeiro monarca britânico a discursar para as duas casas do Parlamento da Itália em uma sessão conjunta, faz uma visita de Estado de quatro dias à península, onde celebrará o aniversário de 20 anos de casamento com sua esposa, Camilla.

"Grã-Bretanha e Itália estão hoje reunidas em defesa dos valores democráticos que compartilhamos", afirmou o rei de 76 anos, que começou discursando em italiano antes de continuar em inglês.

"Nossos países estão juntos com a Ucrânia (...) e acolheram milhares de ucranianos que buscam refúgio", acrescentou.

Charles III, que realiza sua 18ª visita oficial à Itália, embora seja a primeira desde sua coroação, também destacou a cooperação de Londres com Roma e Tóquio no projeto de aviões de combate do futuro.

Este programa "criará milhares de empregos em nossos países e diz muito sobre a confiança que temos uns nos outros", ressaltou.

O monarca, fervoroso defensor do desenvolvimento sustentável e do combate às mudanças climáticas, também fez alusão aos fenômenos climáticos que provocaram "secas na Sicília e inundações em Somerset".

"As tempestades extremas, que normalmente só ocorrem uma vez a cada geração, agora acontecem todos os anos", lamentou.

- "O que há de impressionante?" -

Esta visita de Estado ocorre menos de 15 dias após o rei ter sido hospitalizado por um breve período devido aos efeitos colaterais de seu tratamento contra o câncer.

Na manhã desta quarta-feira, Charles III teve uma breve reunião privada com a primeira-ministra Giorgia Meloni na Villa Doria Pamphilj, uma propriedade histórica cercada por grandes jardins.

Em seguida, dirigiu-se a Testaccio, um bairro popular de Roma, onde se encontrou com estudantes de teatro que apresentaram um trecho da peça "Otelo", de Shakespeare, em italiano.

Nos arredores, a maioria dos moradores do bairro parecia indiferente à sua presença, como Carlotta, uma mulher de 70 anos. "Não me importo com o rei, mas eles passaram três dias limpando o bairro, limpando as calçadas, recolhendo cocô de cachorro, então ele pode vir toda semana se quiser", disse ela à AFP.

Outra moradora, Ninetta, de 66 anos, mostrou-se ainda mais desinteressada: "Roma já viu imperadores, o que há de impressionante em um rei? Não me interessa".

Benedetta Ciarlo, de 21 anos, mostrava mais entusiasmo, contando que veio de Benevento, perto de Nápoles, para ver o monarca.

"Sou uma grande fã da realeza. Meu favorito era o príncipe Philip, agora é Charles", explicou ela, acrescentando que admira a preocupação dele com os jovens e com o planeta.

Enquanto isso, Camilla visitou um grupo de estudantes que estavam aprendendo inglês e recebeu uma pizza margherita, que leva o nome de uma rainha italiana do século XIX - Margarida de Saboia -, antes de ir embora.

"Pediram uma pizza para mim e (...) então percebi que era para a rainha. Foi uma emoção enorme", contou a entregadora Federica Viola à AFP.

O casal real celebrará seu 20º aniversário de casamento na noite desta quarta-feira durante um jantar de gala no Palácio do Quirinal, a residência oficial do presidente italiano, Sergio Mattarella.

ams-ide/glr/gab/sba/mab-hgs/mb/yr/mvv