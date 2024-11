SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Príncipe William, 42, atualizou o estado de saúde de Kate Middleton, 42, nesta quarta-feira (06).

O herdeiro do rei Charles 3º foi questionado sobre a esposa horas antes de conduzir uma premiação na África do Sul. "Ela está muito bem, obrigado. Com sorte, ela estará assistindo nesta quarta-feira (6) à noite. Torcendo para mim", disse ele.





William também celebrou a recuperação de Kate após o tratamento contra o câncer. "Ela tem sido incrível durante todo esse ano. Eu sei que ela estará bastante ansiosa para ver essa noite ser um sucesso", declarou ele à imprensa.





Kate Middleton anunciou a conclusão de sua quimioterapia em setembro. Ela revelou o diagnóstico de um câncer em março deste ano, passou por uma grande cirurgia e chegou a ficar dois meses sem ser vista em público.





William já havia falado sobre o estado da esposa e deixou claro que os cuidados com ela seguiriam. "São boas notícias, mas ainda há um longo caminho a percorrer", disse ele durante um evento em setembro.