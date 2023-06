Vídeo: guardas desmaiam de calor em evento com príncipe William

436

Nesse sábado (10/6), durante uma parada militar em Londres conhecida como "Colonel's Review", pelo menos três membros da Guarda Real do Reino Unido desmaiaram devido ao calor intenso. O desfile foi visto pelo príncipe William, herdeiro do trono e coronel honorário da Guarda Galesa.









Essa ocasião foi um ensaio para o evento "Trooping the Colour", que acontecerá no próximo sábado (17) e contará com a presença do rei Charles III. O desfile militar ocorre todos os anos em junho e celebra um dos aniversários oficiais do monarca. Tradicionalmente, o rei comemora seu aniversário duas vezes ao ano.





"Quero agradecer sinceramente a todos os soldados que participaram do Colonel's Review hoje de manhã, enfrentando condições difíceis de calor. Vocês fizeram um trabalho incrível. Obrigado. W", postou o príncipe William em uma rede social.