O príncipe William e a sua esposa Catherine visitaram nesta quinta-feira (10) Southport (noroeste), onde três meninas morreram no final de julho em um ataque com faca que provocou vários dias de distúrbios na Inglaterra, anunciou o Palácio de Kensington.

Este é o primeiro compromisso público do casal desde que a princesa anunciou, no mês passado, que completou seu tratamento de quimioterapia, após o diagnóstico de câncer que recebeu no início do ano.

O casal visitou Southport "para expressar apoio à comunidade e ouvir relatos sobre como a população local se uniu enquanto a cidade se recuperava" após o ataque.

Kate e William se reuniram com bombeiros, policiais e membros dos serviços de resgate presentes no ataque ocorrido em 29 de julho durante uma aula de dança inspirada na estrela pop americana Taylor Swift.

O casal, ambos de 42 anos, ouviu depoimentos "sobre suas experiências ao responder ao ataque e o impacto que isso teve em sua saúde mental", disse o comunicado de seu gabinete.

Também conversaram, fora das câmeras, com os familiares das três meninas mortas e com a professora de dança presente no ataque.

Três meninas de 6, 7 e 9 anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, além de dois adultos que tentavam protegê-los.

A polícia prendeu um suspeito, de 17 anos, no local.

Kate anunciou em 9 de setembro que havia terminado o tratamento de quimioterapia e que se esforçava para se curar do câncer. As imagens mostram a princesa nesta quinta-feira vestindo um longo casaco marrom ao chegar ao centro sociocultural após reunir-se com as famílias.

