O que acontece quando o forró de João Gomes encontra a sofisticação da MPB de Marisa Monte? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Em um encontro que movimentou as redes sociais, João compartilhou um momento especial com a cantora, um verdadeiro ícone da música brasileira e deixou no ar uma novidade: uma parceria inédita.

Será que essa união marca um novo caminho para o artista pernambucano? Conhecido por sua voz grave e seu estilo romântico no ritmo do piseiro, João Gomes vem mostrando, cada vez mais, sua conexão com a música popular brasileira. Depois de regravar canções de Vanessa da Mata, agora foi a vez de homenagear Marisa Monte com uma nova versão da faixa Depois.

João Gomes (Foto: Reprodução) João Gomes (Foto: Reprodução) Marisa Monte

MPB ou forró?

Mas o ponto alto da noite não foi apenas a releitura: João revelou que os dois também compuseram uma música juntos. Qual será o tom dessa nova criação? Mais MPB ou mais forró? O trecho divulgado nas redes veio sem som, uma jogada proposital para manter o mistério. Seria essa canção lançada em breve?

O que levou Marisa Monte a aceitar essa parceria? Seria a autenticidade de João Gomes ou a sua forma de resgatar elementos da música brasileira em novos formatos? A artista, conhecida por suas escolhas criteriosas, parece ter encontrado no jovem cantor algo de especial.

Encontro de gerações e estilos?

Se depender da emoção de João — que descreveu o momento como um “sonho de criança” —, essa parceria promete tocar corações e ultrapassar fronteiras musicais.

The post João Gomes e Marisa Monte juntos? Nova parceria surpreende fãs da MPB appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.