Beatles Rock Show faz única apresentação, domingo (1/6), no Observatório

Dizem que BH é a capital da beatlemania. Prova disso é a quantidade de bandas e eventos que surgiram na cidade desde a época da carreira dos quatro cabeludos de Liverpool. Para reafirmar a história, a banda Beatles Rock Show faz única apresentação neste domingo (1º/6), às 15h, no espaço Observatório.

O grupo é formado por Khadhu Capanema (violão, guitarra e voz), Guilherme Rancanti (guitarra e voz), Carlos Zivan (teclados), Marcelo Cioglia (baixo e voz) e Bhydhu Capanema (bateria).

O show conta com vários convidados, entre eles, PJ (Jota Quest), Affonsinho Heliodoro, Aggeu Marques, Rodrigo Borges e Ian Guedes (nova geração do Clube da Esquina), Cebola (baixista da banda Daparte), Rodrigo Garcia (Orquestra Mineira de Rock e Fractal Orchestra), Nega Kelly e a jornalista e apresentadora Daniela Zupo, que fará um bate-papo com a banda.

Chacoalhada

De acordo com Khadhu, o projeto surgiu quando a Beatles Rock Show voltou de Liverpool, na Inglaterra, em agosto do ano passado, onde foi participar do festival International Beatleweek.

“Tivemos a ideia de dar uma chacoalhada no cenário Beatle de BH, que é considerada por nós e por muitas pessoas como a cidade referência dos Beatles no Brasil. Aliás, é onde tem mais beatlemaníacos. Inclusive, já tivemos por aqui, por muitos anos, festivais como a Beatleweek. Portanto, voltamos da Europa com esse pique, ou seja, de fazer algo diferente, além dos nossos shows.”

O músico avisa que a Beatles Rock Show vem se apresentando em várias casas noturnas da cidade, entre elas, Espaço 158, Jack e American Pub. “Porém, queríamos fazer uma coisa que tivesse mais a cara de evento. Não somente um show, mas algo dedicado aos Beatles e aos fãs dos fab four. Conversando com o Fred Barros, que é o produtor da empresa You Rock, com quem fui assistir a um show em homenagem a Bob Marley, lá mesmo no Observatório, tivemos essa ideia. Achei a casa muito legal, com um ambiente e astral muito legais. Portanto, um lugar ideal para realizar o projeto.”

“Então, entramos em um acordo de fazer esse evento lá”, lembra Khadhu. “Joguei a ideia para a banda e o pessoal curtiu muito. O Zivan, que é o nosso tecladista, até sugeriu o nome: 'Here comes the sunday'. Todos gostaram muito, por misturar o lance do domingo com a música dos Beatles 'Here comes the sun' (George Harrison). E, a partir daí, decidimos realizar o evento.”

Khadhu Capanema revela que o repertório abrangerá, praticamente, toda a carreira dos Beatles, desde o início, em 1960, até o fim da banda, em 1970.

“Somos especialistas nas músicas mais complexas do grupo inglês”, comenta ele. “Como somos uma banda com cinco pessoas, sendo dois guitarristas, teclados, baixo e voz, aproveitamos também para tocar algumas coisas mais incomuns do grupo. Vamos apresentar também algumas coisas da carreira solo deles. Resolvemos deixar os convidados à vontade para escolher o que acharem melhor para cantar”, finaliza.

“HERE COMES THE SUNDAY”

Neste domingo (1º/6), às 15h, no Observatório (Rua Senador Milton Campos, 230, Nova Lima), apresentação da banda Beatles Rock Show e os convidados Affonsinho Heliodoro, PJ, Rodrigo Borges, Ian Guedes, Aggeu Marques, Cebola, Rodrigo Garcia, Nega Kelly e Daniela Zupo. Ingressos a R$ 60, em www.sympla.com.br/herecomesthe sunday. Informações: (31) 3286-3581.



OUTROS SHOWS

>>> HOMENAGEM A VANDER LEE

A cantora e compositora Laura Catarina se apresenta neste domingo (1º/6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Filha do músico mineiro, a artista apresenta o show “Catarina canta Vander Lee” e traz como convidados o cantor, compositor e multi-instrumentista Sérgio Pererê e os músicos Mateus Bahiense, Salvador Agustin e Marcus Nogueira. O repertório do show visita a pluralidade da obra de Vander Lee, sem deixar de fora as faixas “Esperando aviões”, “Românticos”, “Onde Deus possa me ouvir” e “Iluminado”. Ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada) na plataforma Sympla ena bilheteria do teatro.

>>> JAZZ IS DEAD

Os músicos ganenses Ebo Taylor e Pat Thomas se apresentam nesta sexta-feira (30/5), às 21h30, no espaço A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ebo é guitarrista, compositor, líder de banda, produtor, arranjador e tem foco em música highlife e afrobeat. Pat Thomas é vocalista e compositor, conhecido por seu trabalho em bandas highlife de Ebo. Aos 89 anos, o mestre ganês celebra sua trajetória com repertório repleto de clássicos que influenciaram gerações. Ingressos a R$ 140 (pista lote 1), R$ 70 (meia lote 1), R$ 180 (inteira lote 2), R$ 90 (lote 2), R$ 150 (bistrô mezanino), R$ 175 (mesa mezanino). Informações: @autentica.bh.