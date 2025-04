Jota Quest embala o pop com remix de 'Valer o Dia', antes de turnê europeia

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Jota Quest, que está curtindo um descanso após o encerramento de sua bem-sucedida turnê de aniversário JOTA25, que celebrou seus 25 anos de história, lançou nesta quinta-feira (27), uma versão remix oficial da faixa Valer o Dia em parceria com o DJ e produtor Matheus Bala. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Prestes a embarcar para a Europa para os shows de sua Euro Tour 2025, que irá passar por Portugal, Irlanda e Inglaterra, o Jota Quest aposta na parceria com Matheus Bala para expandir as fronteiras de seu pop-rock para as pistas e playlists do segmento eletrônico.

Responsável por outros trabalhos com o Jota Quest, entre os quais Encontrar Alguém Remix (2022), Te Ver Superar Remix (2022) e De Volta Ao Novo Remix (2024), o mineiro Matheus Bala é musico, cantor, DJ e produtor, e desta vez, assina também a direção e produção do videoclipe, que já está disponível no canal da banda no YouTube.

A balada Valer O Dia é o atual single de trabalho do álbum De Volta ao Novo (Deluxe), edição especial do 9º disco de estúdio do Jota Quest, lançado em outubro de 2024, reunindo os volumes 1 e 2, além dos singles lançados durante a pandemia.

Composta em parceria com o cantor e compositor Wilson Sideral, Valer o Dia segue há 20 semanas no TOP 10 das rádios pop de todo o país.

