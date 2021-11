Vander Lee ganha homenagem na agenda cultural do Dia da Consciência Negra

A obra de Vander Lee, astro mineiro da MPB que morreu em 2016, será lembrada por amigos, neste sábado (20/11), no Sesc Palladium (foto: André Hauck/Esp.EM/16/11/13)





A agenda das celebrações do Dia da Consciência Negra em Belo Horizonte, comemorado neste sábado (20/11), terá apresentações musicais e homenagem a um artista que marcou a história da capital mineira e a cultura do Brasil. Hoje, o Sesc Palladium receberá o show “Para sempre Vander Lee”, tributo ao cantor e compositor mineiro que morreu aos 50 anos, em 2016.





LEGADO

Encabeçada por Serginho Marques e Luiz Peixoto, a homenagem a Vander Lee será um verdadeiro mergulho na história do músico, que deixou legado marcante para a MPB.





Parceiros de carreira e amigos próximos do artista, Marques e Peixoto prometem uma noite embalada pelas canções mais marcantes da carreira de Vander Lee – entre elas, “Esperando aviões”, “Onde Deus possa me ouvir”, “Alma nua” e “Neném”.











A noite contará com participações especiais de Flávio Venturini, Sérgio Pererê, Manu Dias e ViniJoe. Os artistas se apresentarão acompanhados por Léo Pires (bateria), Juninho Fiuza (baixo), Wesley Calmon (teclado) e Diego Panda (percussão).





Também neste sábado (20/11), o Circuito Municipal de Cultura, ação da Prefeitura de Belo Horizonte, realiza a edição especial do projeto “Arte em negrito”, que mensalmente promove encontros com o objetivo de compartilhar conhecimentos e vivências relacionados a temáticas ligadas à negritude.





A partir das 14h, no Centro Cultural Padre Eustáquio, serão realizadas aulas livres de dança e bate-papo, em formato presencial, com ingressos gratuitos distribuídos via plataforma GoFree.









Atividade de dança livre será comandada por Renato Ventura, neste sábado (20/11), no Centro Cultural Padre Eustáquio (foto: Rúbia Guerra/divulgação)

Das 14h às 15h, será realizada a prática de dança livre com Renato Ventura. A partir das 15h, o bate-papo “Arte em negrito” contará com a participação de Renato Ventura e Fabiana Santos, com mediação de Paixão Sessemeandé. Das 16h às 17h, Fabiana Santos e Warley Wawa conduzem aula de práticas de danças urbanas.

INSTRUMENTAL

As celebrações do Dia da Consciência Negra continuam amanhã. Como parte do projeto “Memorial instrumental”, Nath Rodrigues apresenta show inédito no canal do Memorial Vale no YouTube.





Acompanhada de André Oliveira, seu parceiro desde os tempos da graduação na Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), a multi-instrumentista mineira promove o encontro entre o choro e a MPB, exibindo o resultado de sua pesquisa em torno de sonoridades, timbres e camadas que usam como base instrumentos de corda.





Nath Rodrigues dedica seu trabalho ao instrumental brasileiro, à canção e à pesquisa dos efeitos da música sobre o indivíduo. Integrante do coletivo feminino Lugar de Mulher, ela lançou, em julho de 2019, seu primeiro disco solo, “Fractal”.





Com 11 faixas autorais, o álbum contou com participações de Chico César e Maíra Baldaia. Atualmente, Nath se prepara para lançar “Fio”, seu segundo disco de estúdio, produzido por Pedro Cambraia.



Domingo (21/11), com a presença do público, William Alves apresenta o show "O pajé e a tribo" no Teatro Cidade (foto: Elcio Paraíso/divulgação)

PRESENCIAL





A edição deste mês do projeto Música de Domingo promove o show “Pajé e a tribo”, do grupo William Alves Septeto. A apresentação, que ocorrerá em formato presencial no Teatro da Cidade, amanhã (21/11), às 17h, reunirá ritmos do congado e candomblé, com arranjos para a formação de trompete, flauta, saxofone, guitarra, baixo e percussão. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente por meio da plataforma Sympla.





A tradição oral africana inspirou o “Sarau contação de histórias – A cadência das palavras”, que será realizado pelo Sesc Palladium na próxima terça-feira (23/11), às 19h30, no seu Teatro de Bolso.





O encontro será conduzido pelos contadores de histórias Chica Reis e Léo Gualberto, acompanhados pelo músico Marcos Mateus. A proposta é trazer o ritmo da palavra falada na cadência de uma narrativa de tradição oral.





Na quinta-feira (25/11), às 20h, a cantora, compositora e multi-instrumentista Carla Sceno, semifinalista da edição 2020 do programa “The voice Brasil”, vai apresentar o show “Intimidade”, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, no Bairro Alípio de Melo.





Acompanhada de seu violão e do piano, Carla promete mostrar seu repertório autoral. A apresentação tem entrada franca, com ingressos retirados por meio da plataforma Diskingressos.





AGENDA PARA SEMPRE VANDER LEE

Neste sábado (20/11), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium – Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Plateia 1: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Plateia 2: R$ 70 e R$ 35. Plateia 3: R$ 60 e R$ 30. Ingressos à venda na bilheteria do Sesc Palladium e na plataforma Sympla





ARTE EM NEGRITO ESPECIAL

Neste sábado (20/11), a partir das 14h, no Centro Cultural Padre Eustáquio – Rua Jacutinga, 550, Padre Eustáquio. Gratuito. Retirada de ingressos por meio da plataforma GoFree





NATH RODRIGUES

Show neste domingo (21/11), às 11h, no canal do Memorial Vale no YouTube (youtube.com/user/memorialvale)





WILLIAM ALVES SEPTETO

Show “Pajé e a tribo”. Neste domingo (21/11), às 17h, no Teatro da Cidade – Rua da Bahia, 1.341, Centro. Gratuito. Retirada de ingressos por meio da plataforma Sympla





SARAU CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – A CADÊNCIA DAS PALAVRAS

Terça-feira (23/11), às 19h30, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium – Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Evento gratuito. Retirada de ingressos por meio da plataforma Sympla





CARLA SCENO

Show na quinta-feira (25/11), às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado – Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo. Evento gratuito. Retirada de ingressos pela plataforma Diskingressos