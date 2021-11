Cinecipó celebra 10 anos com retrospectiva

''Flor brilhante e as cicatrizes da pedra'', de Jade Rainho, está na programação (foto: Cinecipó/divulgação)

A partir deste sábado (20/11) e com programação on-line e gratuita que segue até 30 de novembro, a 10ª edição do Cinecipó – Festival do Filme Insurgente (Serra do Cipó) celebra uma década com retrospectiva de cerca de 40 títulos exibidos nas mostras anteriores do evento, em diversos formatos e temáticas, além de debates com os realizadores.

A programação da mostra conta com filmes de diversos países e regiões brasileiras que abordam temáticas diversificadas, como questões étnico-raciais, gênero, feministas, ambientalistas, entre outras. Haverá também uma sessão infantil, uma com filmes de realizadores quilombolas e outra sessão de filmes com acessibilidade (libras, audiodescrição e LSE – legendas para surdos e ensurdecidos).

Além das exibições, haverá uma aula aberta com José Cury e Alberto Álvares, em 30 de novembro, às 19h. Eles partilharão suas trajetórias acadêmica e cinematográfica e, na sequência, exibirão produções realizadas em parceria com a equipe do Cinecipó – Festival do Filme Insurgente desde 2012. Mais informações e programação completa estão disponíveis na página www.cinecipo.com.br.