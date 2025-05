Curta de animação 'Não é sobre pastéis' estreia sábado (31/5) em BH

Quando era adolescente, a jornalista mineira Daiana Moreira viveu experiência inusitada na escola onde estudava, em Nova Lima, envolvendo os pastéis da cantina e apartheid social. Ali, percebeu que muros invisíveis, mas bem reais, separavam os alunos carentes daqueles vindos de famílias abastadas.

Essa história foi parar no curta de animação “Não é sobre pastéis”, com argumento da própria Daiana e direção de Tiago Ribeiro, que será lançado no próximo sábado (31/5), às 18h, no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte.

“Não é sobre pastéis” é o primeiro curta autoral da produtora belo-horizontina O Ateliê Animado. De acordo com os realizadores, o propósito do filme é convidar o espectador a refletir sobre igualdade, justiça e oportunidade.

“Como sugere o título, a história não é sobre a iguaria gastronômica, mas uma alegoria para dissecar as estruturas socioeconômicas em que estamos inseridos”, ressalta o material de divulgação do filme.

A sessão de sábado vai exibir também outros curtas: “Invocação do Miau”, de Júlia Lopes, Larissa Otiai e Thaís Nadur; “O velho e o novo”, de Arlen Siqueira e Haron Gomes; e “A formidável fabriqueta de sonhos Menina Betina”, de Tiago Ribeiro. Haverá bate-papo com a equipe do Ateliê após as exibições no Cine Santa Tereza.

O projeto foi viabilizado pelo edital BH nas Telas, financiado pela Lei Paulo Gustavo por meio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

“NÃO É SOBRE PASTÉIS”

