Ator passa mal ao vivo e revela fobia alimentar inusitada

O ator Ralf Little, conhecido por seu papel na série britânico-francesa “Death in Paradise”, viralizou nas redes sociais após participar do programa “Saturday Kitchen”, da BBC, no início do mês. Durante a participação, ele chegou a fazer vômito ao citar uma fobia inusitada.

O incidente começou quando o assunto “tomates” surgiu na conversa. Assim que o alimento foi mencionado, o ator não conseguiu esconder o nojo — sua expressão de repulsa foi imediata.

A cena surpreendeu os telespectadores, muitos dos quais não imaginavam que fobias alimentares pudessem ser tão intensas. Little chegou a quase vomitar ao vivo, deixando até o apresentador Matt Tebbutt sem reação.

“Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima...”, disse Little, fazendo caretas e segurando o enjoo.

“Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente…”, ele continuou, quase entrando em outra crise de náusea.

Por fim, tentou levar a situação com humor. “Vou ter que levar isso para a minha terapeuta”, brincou.

O momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões: enquanto alguns acharam exagerado, outros se identificaram com o desespero do ator. O apresentador Matt Tebbutt, por sua vez, só conseguiu rir da cena, sem saber muito bem como salvar a situação ao vivo.

Seja em sua forma bruta ou transformado em molhos, sucos e ketchups, o tomate é um alimento versátil, presente em diversas culinárias pelo mundo, sobretudo a brasileira e italiana. Rico em nutrientes e funcional, este fruto traz benefícios importantes à saúde. Confira! Pixabay Nativo da Cordilheira dos Andes, em regiões de elevada altitude, que vão desde o norte do Chile até o Equador, o tomate era cultivado pelos povos indígenas, como os Incas, Maias e Astecas. Pixabay A palavra "tomate" tem origem na língua nahuatl, falada pelos astecas, que o chamavam de "tomatl". Da sua família (Solanáceas), fazem também parte as berinjelas, as pimentas e os pimentões. Pixabay Com o tempo, a culinária europeia passou a incorporar o tomate em seus pratos, especialmente na Itália (século XVI), onde foi batizado de "pomodoro" (maçã de ouro). Pixabay Dessa forma, a culinária italiana revolucionou o uso do tomate (do tomateiro), transformando-o em um ingrediente fundamental em molhos, massas, pizzas e diversas outras preparações. Pixabay Os italianos, então, desenvolveram técnicas de conservação e processamento do tomate, que se tornaram referência mundial. Pixabay Com a disseminação da culinária italiana e, mais tarde, a crescente popularidade do cinema, o tomate seguiu em diferentes culturas e passou a ser cada vez mais relevante em outros estilos de cozinhas. Pixabay No Brasil, o tomate foi introduzido no final do século XIX por imigrantes europeus, tendo o seu cultivo se iniciado no início do século XX, em Pernambuco. Pixabay Trata-se de um fruto, uma vez que Ã© o produto do desenvolvimento do ovÃ¡rio e do Ã³vulo da flor, formando o pericarpo e as sementes, respectivamente, apÃ³s a fecundaÃ§Ã£o. Imagem de ha11ok por Pixabay As plantas crescem tipicamente entre 1-3 metros de altura e desenvolvem hastes fracas que se estendem sobre o chão ou por cima de outras plantas. Elas são perenes no seu habitat nativo, embora sejam muitas vezes cultivadas em climas temperados como anual. Imagem de Mauro Borghesi por Pixabay O tomate oferece diversos benefícios para a saúde devido à sua riqueza em nutrientes, como vitaminas, minerais e, principalmente, o licopeno, um poderoso antioxidante, que protege as células contra os danos causados pelos radicais livres. Imagem de Niek Verlaan por Pixabay A vitamina A presente no tomate é importante para a manutenção da visão e pode ajudar a prevenir doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular. Pixabay O tomate é rico em fibras, que auxiliam na digestão e na prevenção de problemas como constipação, assim como pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, especialmente para pessoas diabéticas. Imagem de Christo Anestev por Pixabay Assim, a vitamina C presente no tomate fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e vírus. O lipoceno, por sua vez, ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelo sol e a minimizar os efeitos estéticos da radiação ultravioleta. freepik Estudos mostram que o consumo de tomate e seus produtos estão associados a menor incidência de câncer de próstata, pulmão e estômago. De acordo com o periódico Frontiers in Nutrition, a ingestão do licopeno está relacionado à diminuição do risco da doença. Pixabay O licopeno e o betacaroteno contribuem para a redução do colesterol ruim (LDL) e do risco de doenças cardíacas. Este primeiro é considerado um nutracêutico, isto é, um componente alimentar que pode ser isolado e usado como suplemento. Pixabay O tomate é um fruto rico em vitamina C, A, K e possui quantidade significativa de potássio, que contribui para a vasodilatação e ajuda a reduzir a pressão arterial. Pixabay Este fruto melhora o suporte proteico para ganho de massa muscular e formação da estrutura do bebê, em gestantes. Por possuir potássio, ele ajuda a prevenir a pré-eclâmpsia, que pode causar convulsão e outras sérias complicações. Imagem de Niek Verlaan por Pixabay Para aqueles que têm alergia a este fruto, devem evitar o consumo do tomate verde, pois ele possui uma substância que se chama solanina. Ela pode provocar sintomas como diarreia, vômitos e outros distúrbios gastrointestinais. Pixabay É um alimento bastante versátil que pode ser consumido em receitas doces e salgadas. Mas também é um dos ingredientes principais em saladas de todos os tipos. Ele também pode se transformar em sua forma líquida, com saborosos sucos e sopas. Pixabay Os tomates secos perdem a maior parte do seu teor de água depois de passarem pela secagem. Eles são geralmente pré-tratados com dióxido de enxofre ou sal antes de serem expostos ao sol para melhorar a cor e a aparência e se tornaram iguarias da culinária mundial. Pixabay A origem do ketchup tem raízes antigas, a começar na China com um molho de peixe fermentado, chamado "ke-tchup". No século XVII, a ideia chegou à Inglaterra, onde se tornou popular, utilizando cogumelos, ostras, pepinos e nozes. Pixabay Nos Estados Unidos, em 1812, James Mease registrou a primeira receita de ketchup à base de tomate. Na época, Heinz foi na contramão de outros que usavam conservantes e focou na colheita de frutos mais maduros para dar cor ao molho, que se tornou popular. Imagem gerada por i.a Em primeiro de fevereiro, é celebrado o dia do tomate, um dos ingredientes mais amados da gastronomia mundial. A maior incidência deste alimento é em massas, cachorros quentes e pizzas, seja na sua forma concreta ou como ketchup. Pixabay Os tomates carmem, holandês, débora, cereja, sweet grape, pera e caqui, por exemplo, são excelentes opções para a salada do dia a dia. Pixabay Voltar Próximo

O que são fobias alimentares?

Fobias alimentares envolvem uma reação de medo desproporcional a certos alimentos, que pode incluir náuseas, sudorese, taquicardia ou pânico ao ver, cheirar ou tocar o alimento.

Diferente de aversão ou preferência alimentar, a fobia é persistente e gera sofrimento significativo, interferindo na rotina e na alimentação.

Crianças e adultos podem desenvolver fobias alimentares, muitas vezes ligadas a experiências traumáticas, engasgos ou incidentes com determinados alimentos.

Podem estar relacionadas a fatores psicológicos, ansiedade, experiências passadas negativas, cultura ou até associações aprendidas desde a infância.

Incluem tremores, palpitações, náusea, vômitos, tontura, ansiedade intensa, ataques de pânico e até recusa de frequentar locais onde o alimento é servido.