Quem é Bruna Lipiani? Cantora que viralizou com sua voz e uma caixa de som

Bruna Lipiani vem se destacando no cenário musical. A cantora mineira viu sua carreira decolar nos últimos meses e já conquistou milhões de seguidores. Mas quem é essa artista que vem chamando tanta atenção? Em entrevista ao Podcast do Carlini, Bruna contou detalhes da trajetória que a levou ao sucesso.

Início na música

A paixão pela música surgiu cedo na vida de Bruna. Foram nove anos de aulas de canto e uma vontade constante de se apresentar. No entanto, a fama não veio de imediato. Ela conta que começou a gravar vídeos aos 14 anos e chegou a postar “um por dia durante um mês”. Apesar do esforço, o reconhecimento levou tempo para acontecer.

Ponto de virada

Depois de 10 anos criando conteúdo para a internet, Bruna viu sua vida mudar em janeiro de 2025. Na época, tinha 170 mil seguidores e, em apenas três meses, ultrapassou a marca de 2 milhões no Instagram. O que provocou essa virada? Bruna passou a postar vídeos cantando em bares. A autenticidade das gravações e a reação espontânea do público conquistaram a internet. “Comecei a postar os vídeos nos bares, que geraram grande repercussão e apelo do público”, conta. “A galera comprou muito a minha ideia”, completa.

O segredo do sucesso

Bruna acredita que a espontaneidade dos vídeos é o que mais atrai o público. Segundo ela, as pessoas gostam de ver “algo novo, algo que prenda a atenção e não seja monótono”. A cantora também destaca a importância de avisar os donos dos bares antes das gravações. “Eu falo com o gerente ou com o dono e peço autorização”, explica. Até hoje, ela nunca recebeu um “não”. Bruna conta que a maioria dos bares fica feliz com a divulgação e as marcações nas redes sociais.

Shows e reconhecimento

O sucesso na internet abriu portas para grandes oportunidades. Bruna já se apresentou no Mineirão e foi responsável pela abertura de shows de artistas renomados. Ela conta que está vivendo um período de adaptação e aprendizado, mas se sente grata por tudo que tem conquistado. “É muito bizarro e incrível, porque várias pessoas que eu admiro estão me chamando”, compartilha.

Vida amorosa

Além de sua ascensão meteórica na música, Bruna também tem chamado atenção por sua vida pessoal. A cantora revelou estar solteira e contou que nunca namorou, surpreendendo Carlini durante a entrevista. Ao ser questionada sobre a possibilidade de se envolver com celebridades, respondeu com bom humor. Sobre Neymar, disse que não namoraria, mas aceitaria cantar em um evento dele. A resposta foi a mesma para Hulk, do Atlético, e Gabigol, do Cruzeiro: nada de namoro, mas show garantido. Bruna deixou claro que está focada na carreira e que, para se relacionar, a pessoa precisa somar em sua vida.

Planos para o futuro

Bruna conta que tem muitos planos para o futuro. Em maio, ela vai gravar seu primeiro DVD, que reunirá músicas inéditas e regravações. “Estamos definindo se vai ser no primeiro ou no terceiro domingo”, revela. A cantora também se diz aberta a parcerias e convites para cantar em eventos. Seu objetivo é claro: continuar fazendo o que ama e levando alegria ao público.

