Pedro Sampaio se recupera de ‘lesão de atletas’ e faz show internacional

Depois de passar dois meses afastado por conta de uma lesão no joelho, o cantor, DJ e produtor Pedro Sampaio está de volta aos palcos. O artista retoma sua agenda com um show marcado para a próxima sexta-feira (11/4) em Portugal.

A pausa foi causada por uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) - uma lesão comum entre atletas -, que sofreu durante sua apresentação no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro. Ao final da turnê na Europa, ele retoma sua agenda de shows no Brasil, com foco em manter o equilíbrio entre performance, saúde e proximidade com o público.

“Nesse momento estou em Portugal em uma turnê de três shows com mais de 30 mil ingressos vendidos: eles estão 100% esgotados”, contou o cantor. “Busquei me recuperar dentro desses dois meses para poder estar aqui hoje”.

A lesão e o cancelamento do carnaval

O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro, durante o festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro. Logo no início da apresentação, Pedro se machucou ao pular de uma estrutura metálica para um degrau mais baixo do palco. Na hora, ele precisou ser amparado por dançarinos para deixar o local.

A queda resultou na ruptura do LCA, ligamento responsável pela estabilidade do joelho em movimentos de giro, aceleração e desaceleração. A gravidade da lesão exigiu uma decisão difícil: abrir mão da agenda de carnaval, um dos períodos mais importantes para os artistas.

“É, a decisão de abdicar do carnaval foi difícil, mas necessária. Eu me reuni com a minha equipe médica e decidimos, por bem, cancelar para que eu pudesse ser operado e me recuperar rápido”, explicou.

O processo de recuperação e a rotina intensa de fisioterapia

A cirurgia do artista foi realizada logo após o diagnóstico, e, desde então, mergulhou em uma rotina intensa de reabilitação. “Foi um processo de muita dedicação e de bastante foco. Eu fazia 4 a 5 horas de fisioterapia todos os dias, inclusive ainda faço, com o objetivo de me recuperar o mais rápido possível dentro do que a minha saúde permitir”.

“Já faz dois meses que fiz a cirurgia e já ando sem muleta. Estou pronto para fazer os shows, mas o caminho ainda é longo: tenho que recuperar a musculatura da minha perna”, comenta.

Mesmo após a liberação médica para voltar a se apresentar, Pedro pretende manter a fisioterapia como parte permanente da sua vida: “Se eu pudesse dar um conselho para você, para todo mundo, é: sempre façam fisioterapia. Ir à academia é importante, mas a fisioterapia cuida de detalhes, ela é minuciosa dentro do seu corpo. Então eu acho que agora que eu comecei, eu não paro mais”.

O afastamento

Durante o período afastado dos palcos, Pedro manteve o vínculo com seus fãs pelas redes sociais. Mesmo sem poder se apresentar, ele fez questão de mostrar os bastidores da recuperação e compartilhou momentos em família, algo que, segundo ele, não vivia há anos.

“Fiz muita música em casa e passei bastante tempo com a minha família, que era uma coisa que eu não conseguia fazer há anos: (Antes da cirurgia) eu ficava praticamente um dia em casa por semana e não me lembro qual foi a última vez que pude passar dois meses inteiros com eles”, esclareceu.

Lançamento de “Bota um Funk”

Entre sessões de fisioterapia e repouso, Pedro Sampaio aproveitou para lançar um de seus projetos mais vibrantes: a música “Bota um Funk”, em parceria com Anitta e MC GW. A faixa já chegou com status de hit, representando a força do funk brasileiro nas pistas e nas plataformas digitais.

“Eu acho que ‘Bota um Funk' é como se fosse um hino. Ele já nasceu sendo um clássico. Em toda festa que você vai, tem alguém pedindo para tocar um funk. Sempre tem aquela pessoa que vai no DJ com a plaquinha escrito ‘bota um funk’, 'toca Pedro Sampaio’, ‘toca Anitta’, e ele representa isso, ele traz essa energia”, descreve.

“Nesse momento em que o funk se torna cada vez mais global, eu procurei fazer uma produção que também tivesse potencial internacional. Não com a pretensão da música ser global, mas para trazer esse gostinho para o nosso próprio país”.

Gravação do clipe de "Bota um Funk" Imagem: Divulgação

A faixa faz parte do álbum "Astro" e chegou às plataformas digitais acompanhada de um clipe gravado em um formato íntimo, com o DJ no centro do público. O registro foi feito enquanto ele ainda se recuperava, apoiando-se apenas em uma das pernas.

“A música é muito intensa e tem tudo a ver com festa e momentos de confraternização. O clipe é exatamente isso: é um grande boiler room com o DJ no meio e o público em volta”, explica. “Ele foi gravado no dia do lançamento da música: foi tudo junto”.

“Eu estava numa perna só, praticamente. Então, nos momentos em que estou pulando, eu estou usando somente uma das pernas, justamente para não forçar a perna operada”, revela.

O álbum ainda guarda uma colaboração internacional aguardada: “Perversa”, uma parceria com o cantor colombiano J Balvin. Segundo o cantor, o lançamento está previsto para o meio do ano, alinhado com o verão europeu.

Conexão com os fãs e o reencontro aguardado

A recuperação não apenas devolveu o DJ aos palcos, mas fortaleceu seu compromisso com a carreira e com o autocuidado. Ele pretende retomar os shows no Brasil com total atenção à saúde.

Aos fãs, deixou uma mensagem de carinho e promessa de presença: “Galera, além de ouvirem muito “Bota um Funk”, aguardem! Agora eu venho cada vez mais preparado e pronto para voltar à minha rotina de shows e poder encontrar vocês até não aguentar mais!”.

