Faustão recebe alta da UTI e tem 'melhora progressiva', mas segue internado

O apresentador está no hospital desde maio e passou por dois transplantes no início de agosto: um de fígado, no dia 7, e um de rim, no dia 8

ANA CORA LIMA
ANA CORA LIMA
Repórter
18/08/2025 19:17

Os transplantes foram realizados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a saúde delicada, Faustão já havia passado por um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024. crédito: Reprodução/Instagram

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou, nesta segunda-feira (18/8), um novo boletim médico sobre o apresentador Fausto Silva, de 75 anos.

Internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse, ele passou por dois procedimentos delicados no início do mês: um transplante de fígado, no dia 7 de agosto, seguido por um retransplante de rim, um dia depois.

 

Segundo o comunicado, Faustão deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (13/8) e agora está em um apartamento. O boletim também informa que ele apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de reabilitação física e nutricional.

 

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais, para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do apresentador. Em um story no Instagram, ela escreveu que estava "tudo indo bem" e agradeceu a Deus, às mensagens e o carinho do público.

Tópicos relacionados:

faustao sao-paulo transplante uti

