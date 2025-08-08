Família de Faustão conta como lida com problemas de saúde do apresentador

Internado desde 21 de maio, Fausto Silva, 75 anos, foi submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Afastado de 2023 da TV, o apresentador tem enfrentado problemas de saúde que tem mudado a vida da família.

"Te muda fundamentalmente"

Lara Silva, 26, declarou que os desafios da saúde de Faustão exigem resiliência para lidar com a dor do pai. "É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente. Não tem como não mudar", disse a cantora em entrevista para a Revista Quem.

Em entrevista para o UOL no Lollapalooza 2025, João Silva, disse que criou 'casca' após o pai passar pelos transplantes de coração e rim. "Acho que a gente cria uma casca. Depois que passa por alguma coisa séria".

"A gente sempre foi muito próximo, mas com certeza isso deixou a gente mais unido. Às vezes, uma tragédia, algo difícil, tem sempre alguma coisa boa. No nosso caso, essa união", disse João Silva.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, fez uma homenagem de aniversário ao marido em 2024 e afirmou que não o deixará no momento delicado de saúde. "Mais um ano? E que ano! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que nesta sexta-feira (8) se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter", escreveu ela, no Instagram.

"Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver!", disse Luciana Cardoso.

Nova internação de Faustão

O apresentador Fausto Silva, 75, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado nesta sexta-feira (08/08), um dia após o transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

O boletim médico foi assinado pelos médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.